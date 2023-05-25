Градиленко о работе в такси: «Ты выходишь, фотографируешься, а тебе еще чаевые дают: поездка – 1000 рублей, а чаевые – 5000»

Дмитрий Градиленко рассказал о работе в такси.

«Я сидел полгода дома, деньги закончились. Я думал: «Что мне делать?» Туда не берут, сюда не берут.

Я могу копать, я могу носить, я могу пилить, я могу ездить – дай попробую. Ну, сколько это может быть? Мне нужно хотя бы 6-7 тысяч в день.

Года два я так работал. Меня узнавали, со мной фотографировались, автографы брали, чаевые хорошие оставляли. Конечно, мне было приятно.

Ты выходишь, фотографируешься, а тебе еще чаевые дают: поездка – 1000 рублей, а чаевые – 5000», – рассказал главный тренер .