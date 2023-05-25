Градиленко о работе в такси: «Ты выходишь, фотографируешься, а тебе еще чаевые дают: поездка – 1000 рублей, а чаевые – 5000»

Теги Дмитрий Градиленко деньги Winline Медиалига GOATS Медиафутбол

Дмитрий Градиленко рассказал о работе в такси.

«Я сидел полгода дома, деньги закончились. Я думал: «Что мне делать?» Туда не берут, сюда не берут.

Я могу копать, я могу носить, я могу пилить, я могу ездить – дай попробую. Ну, сколько это может быть? Мне нужно хотя бы 6-7 тысяч в день.

Года два я так работал. Меня узнавали, со мной фотографировались, автографы брали, чаевые хорошие оставляли. Конечно, мне было приятно.

Ты выходишь, фотографируешься, а тебе еще чаевые дают: поездка – 1000 рублей, а чаевые – 5000», – рассказал главный тренер GOATS.

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38 комментариев

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Aleksey Yashin
Градиленко, когда вёз пассажира: я таксистом для удовольствия подрабатываю, а так я футболист и тренер
+73
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+72
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Streetbor
Дмитрий Градиленко настолько известный, что у него в профиле нет фото. Это лицо все знают в лицо оказывается))
+47
-2
+45
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Arthurino
Кто это?
+36
-10
+26
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Wiley Fox
У него такси особое, бандитское

Вход тысяча, выход пять

Кто верит в такие чаевые?
+14
-2
+12
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Ксяоми Ноутов
Ответ Wiley Fox
У него такси особое, бандитское Вход тысяча, выход пять Кто верит в такие чаевые?
fake taxi водит
+12
-1
+11
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Газонокосильщик Хави
То чувство, когда знаешь о нем, но не помнишь как выглядит.
+6
0
+6
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Rainn
Ты кто?
+7
-2
+5
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Клирик
210 тысяч в месяц плюс чаевые 150, зачем что-то ещё искать?))
+4
0
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Алексей Ненахов
Это он где такие суммы взял ? 1000 даже в Москве это заоблачно , я из железнодорожного ездил в Новокосино за 380
Средняя поездка по Москве так и выходит
+6
-2
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Russ Ivan
Я на старой папиной Ниве таксовал в 90-х в аэропорту Быково. Впечатлений - чемодан до сих пор... Пару раз вообще должны были убить, спасибо армии и спорту, дрался и бегал хорошо...
+4
-1
+3
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Сергей Спартакович
хотя бы 6-7 т.р. чего?в день.мы в одной стране живем?
+2
0
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Kane575
Ответ Алексей Ненахов
Это он где такие суммы взял ? 1000 даже в Москве это заоблачно , я из железнодорожного ездил в Новокосино за 380
Ну это же могут быть условные цифры, не надо все буквально воспринимать. Он имеет в виду, что чаевые могут быть больше чем плата за заказ.
+3
-1
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Данила Вишневский
Ответ группа Последний День Недели
Это не тот градиленко
А какое ещё есть? Есть бывший игрок Спартака, тренер, функционер, комментатор телеканала Спорт и эксперт Матч ТВ.
+2
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Baco85
классный комментатор. Хрен пойми, кто такой, правда
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savik-A.M.
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Зашёл в новость узнать кто это ? Оказалось никто
+5
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umnik3
Ответ Wiley Fox
У него такси особое, бандитское Вход тысяча, выход пять Кто верит в такие чаевые?
Погугли такси Wheely. Почти как тебя зовут))
+2
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Dj_dale
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Это я ему оставлял чаевые
Мёртвое море знаешь? Я убил.
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Макс Фет
Градиленко и Григорий Твалтвадзе, до будущих побед, друзья!
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Михаил1970
Гримировался под Аршавина?
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⚽️Juve⚽️
Клиент бабушка его была , взгрела внука чтоб не грустил
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Sergey
Ответ Arthurino
Кто это?
Вроде эксперт такой был
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Я всех их сделал
Комментарий удален пользователем
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ɔculpa
Ответ Kane575
Ну это же могут быть условные цифры, не надо все буквально воспринимать. Он имеет в виду, что чаевые могут быть больше чем плата за заказ.
Да в смысле условные? Ну давай тогда кидаться условными фразами, и в данному случае говорить про двадцать или пятьдесят тысяч чаевых. Условно.
Никто и ничто не мешает человеку приводить не условный, а реальный пример. Это и по времени не дольше, и к реальности ближе, так и смысл в подобной условности?
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Master haus
Ответ Aleksey Yashin
Градиленко, когда вёз пассажира: я таксистом для удовольствия подрабатываю, а так я футболист и тренер
Ахахах а, это очень банально и от того очень смешно, в голос
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Ответ Streetbor
Дмитрий Градиленко настолько известный, что у него в профиле нет фото. Это лицо все знают в лицо оказывается))
я лет 30 слежу за футболом, так вот, фото Градиленко сразу не вылезло при упоминании, видимо, настолько известен...
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