Гуди о Градиленко: «У нас нет космических зарплат. Он получает 500 тысяч за сезон, а не за месяц»

Гуди рассказал об уровне зарплат в GOATS.

– Кто у вас сейчас самый высокооплачиваемый персонаж в команде?

– У нас нет космических зарплат – у всех одинаковые. Нас обвиняют, что мы самая богатая команда – нам обидно.

– А Градиленко (главный тренер GOATS – Sports.ru)?

– Скажу так: Градиленко получает 500 тысяч, но не в месяц. Такая сумма может фигурировать, но мы с ним вместе занимаемся этим проектом: там есть и премиальные, под задачу гонорары. За сезон он точно получает 500 тысяч, – сказал президент GOATS.