Хасбик мог сыграть в Медиалиге за 3,5 млн рублей. Спонсор клуба GOATS посчитал, что это дорого

Теги Фонбет деньги Хасбик Winline Медиалига GOATS Паша Техник «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Goody объяснил, почему не удалось подписать Хасбика в медиафутбольный клуб GOATS.

– Вы должны были подписать Хасбика за 3,5 миллиона?

– Мы это уже говорили. У нас не получилось его подписать. Мы вели диалог. Дело в том, что мы в тот момент работали с «Фонбет», и они сказали, что 3,5 миллиона за Хасбика – это дорого.

Я считаю, что это вообще не дорого за него. Он стоит гораздо дороже. Привезти его на тренировку, чтобы он постоял на воротах, а футболисты пробили ему штрафной, пенальти, сняли с ним тик-токи – это даст очень большие охваты.

А по поводу Паши Техника – кто знает? Может быть, он еще вернется. Паша – спортсмен, он сейчас на реабилитации. Он чист как стеклышко, – сказал президент медиафутбольного клуба GOATS

Президент GOATS: «Хасбик стоит очень дорого. Он, Макгрегор, Дрейк – один ценовой диапазон»

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6 комментариев

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Мама Живанилда
Жаль, хотелось бы увидеть гол хасбиком в девятку
+15
0
+15
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los merengues
Ответ Дав Мар
ММА тут причём
Хасбик - официальный маскот UFC.
+6
0
+6
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Аморалинни
В качестве мяча или углового флажка?
+1
0
+1
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Ivan Ivanych
Кем он там мог быть, мячом?? Больше нет позиции доя него.
+1
0
+1
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Дав Мар
ММА тут причём
0
0
0
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сервисник
Ответ Мама Живанилда
Жаль, хотелось бы увидеть гол хасбиком в девятку
Аж в глазах потемнело)
0
0
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