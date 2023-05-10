Хасбик мог сыграть в Медиалиге за 3,5 млн рублей. Спонсор клуба GOATS посчитал, что это дорого

Goody объяснил, почему не удалось подписать Хасбика в медиафутбольный клуб GOATS.

– Вы должны были подписать Хасбика за 3,5 миллиона?

– Мы это уже говорили. У нас не получилось его подписать. Мы вели диалог. Дело в том, что мы в тот момент работали с «Фонбет», и они сказали, что 3,5 миллиона за Хасбика – это дорого.

Я считаю, что это вообще не дорого за него. Он стоит гораздо дороже. Привезти его на тренировку, чтобы он постоял на воротах, а футболисты пробили ему штрафной, пенальти, сняли с ним тик-токи – это даст очень большие охваты.

А по поводу – кто знает? Может быть, он еще вернется. Паша – спортсмен, он сейчас на реабилитации. Он чист как стеклышко, – сказал президент медиафутбольного клуба GOATS.

Президент GOATS: «Хасбик стоит очень дорого. Он, Макгрегор, Дрейк – один ценовой диапазон»