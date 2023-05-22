Экс-судья Лапочкин: «Удаление Роши неправомерно. Его провоцируют, судья никак не реагирует, игрок возмущен. И он не говорит по-русски – хотя даже я не знаю, как жест быстро объяснить»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Сергей Карасев Сергей Лапочкин Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Это футбол, брат! Футбол

Сергей Лапочкин отметил, что Виллиан Роша не должен был получить красную карточку.

Защитник ЦСКА был удален арбитром Сергеем Карасевым во втором тайме игры со «Спартаком» (1:2) за неприличный жест.

«Я считаю удаление Роши неправомерным. Человека провоцируют, ему показывают этот жест, судья никак не реагирует.

Роша понимает, что игра может возобновиться, соответственно, Соболева не удалят. И он начинает возмущаться, идет к ассистенту. Он не говорит по-русски, наверное, не говорит по-английски. А я, честно говоря, говорю по-русски, но не знаю, как объяснить этот жесть на русском языке быстро.

Он просто пытается найти защиту у судейской бригады, в данной ситуации у ассистента, который стоит рядом и обязан видеть этот жест. Он показывает всем: посмотри, вот он мне показал вот этот жест», – отметил в эфире шоу на канале «Это футбол, брат!» бывший судья.

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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140 комментариев

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Frest!
У Соболева надо аннулировать Fan ID. Говорили же, что специально для таких случаев его и вводили, для защиты женщин и детей от сквернословия и прочих неприличий. Закон един для всех.
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+125
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DekiB
Ответ Caustic
Это финиш! Судья, оправдывающий игрока, идущего на разборки к судье.
Финиш - это спартачок, его мерзкие игроки и наглая медийная политика
+91
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NIK7478
Да, Карасев с Рошей поторопился, конечно. Надо было ему желтую показать и всё, это максимум. Думаю, КДК щас отменят эту красную. Ну, а Соболев - даже слов не подберу, как его назвать! В прямом эфире, дерби, вся страна смотрит, а он на на камеру такие вещи делает! Спартак - продайте его куда-нибудь, позорит он вас. Вон Салиховой этот жест понравился, можно ей продать!
+64
-7
+57
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Михо
Почему Карасев молчит? И интересно признает ошибку или опять будет- он тоже показал🤡
+33
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Frest!
У Соболева надо аннулировать Fan ID. Говорили же, что специально для таких случаев его и вводили, для защиты женщин и детей от сквернословия и прочих неприличий. Закон един для всех.
Кстати да. Раз зрителей наказывают, пусть и футболистов накажут. Посмотрим как закон действует.
+22
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Гусейн Магомедрасулов
Показал бы на голову Карасёва пальцем и двумя пальцами знак "маленький"
+19
-2
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SPB Patriot
Вот-вот! Жест один и тот же. Но Соболев повел себя абсолютно бестактно и неуважительно (если культурными словами его поступок описывать), а Роша просто пытался объяснить судье, что там было.
+19
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Severfan
необходимо инициировать расследование действий/бездействий бригады арбитров, обслуживавших матч. по результатам красную карточку Роше отменить и извиниться публично перед ним и его командой за сорванный матч. Соболева привлечь по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство и лишить FAN ID.
+23
-8
+15
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.ru
Ответ Caustic
а если бы Соболев штаны снял? а если бы в бубен зарядил? Роша бы все повторил?
а если бы Соболев штаны снял?..
я так понимаю, в его случае вы и такую возможность допускаете...
+17
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+13
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.ru
сначала Мостовой, теперь вот Николаев...
похоже от секты уже начали отворачиваться самые верные её адепты...
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Caustic
Там момент шикарный в самом начале:
Гурцкая вопрошает:
- Кто был инспектор матча, кто вот это вот творчество написал, что это за Достоевский?
Лапочкин:
- Инспектор матча был папа мой.
:-)))
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olander
«Мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан» ©️
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Разрушающий мифы
Ответ Caustic
да, ВАР. но ошибку-то он признать может) а чего приплетаю... а чего они Рошу-то везде приплетают?? :-)
Во-первых, если два судьи не видят очевидного, тем более когда в штрафной происходит стык с падением обоих игроков и после этого жест Соболева, то это говорит либо о их некомпетентности, либо ангажированности. Во-вторых, если судья не может отличить показ жеста с целью оскорбления и показ жеста с целью донести до судьи смысл нарушения, то такому судье просто не место в футболе.
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Caustic
Ответ .ru
сначала Мостовой, теперь вот Николаев... похоже от секты уже начали отворачиваться самые верные её адепты...
это не Николаев, а Лапочкин.
автор новости косячит просто.
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putnik-0307
Ответ Frest!
У Соболева надо аннулировать Fan ID. Говорили же, что специально для таких случаев его и вводили, для защиты женщин и детей от сквернословия и прочих неприличий. Закон един для всех.
Следуя твоей логике, когда игрок показывает, что его ударили локтем, ему следует показать желтую карточку как за удар локтем?
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Caustic
Ответ Разрушающий мифы
Во-первых, если два судьи не видят очевидного, тем более когда в штрафной происходит стык с падением обоих игроков и после этого жест Соболева, то это говорит либо о их некомпетентности, либо ангажированности. Во-вторых, если судья не может отличить показ жеста с целью оскорбления и показ жеста с целью донести до судьи смысл нарушения, то такому судье просто не место в футболе.
во-первых, они просто не успели, он тут же вскочил и побежал показывать.
во-вторых, в правилах нет ничего про цель. жест был? был. даже дважды. кк получите-распишитесь.
кстати, зачем два раза-то показывал? чтобы наверняка? он бы еще круг почета по полю совершил, показывая всем что показал Соболев.
в третьих, в правилах нет ничего про то, что игрок что-то должен до судьи доносить. напротив, судья вправе наказать жк любого игрока, усиленно что-то там доносящего.
итого имеем для Роши две красных - за каждую демонстрацию, и желтую - за попытку давления на судью.
а вот гол Игнатова надо было засчитывать!
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OldRedWhite
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Показал бы на голову Карасёва пальцем и двумя пальцами знак "маленький"
Надо было просто кричать :
Он мне Дзюбу показал !
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Caustic
Ответ Severfan
необходимо инициировать расследование действий/бездействий бригады арбитров, обслуживавших матч. по результатам красную карточку Роше отменить и извиниться публично перед ним и его командой за сорванный матч. Соболева привлечь по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство и лишить FAN ID.
слушай, давай, попробуй побегать с членом наголо по улице, рассказывая, что это ты просто показываешь как мужик вон в том дворе бегает! потом расскажешь, как перед тобой публично все отделение полиции извиняться будет. :-))
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Алексей Иванов
В правилах есть правомерность, повторять жест?!!
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Caustic
Ответ .ru
при нормальном арбитраже Роше ничего повторять бы и не пришлось... а Саша увидел бы перед собой красную мгновенно это узнаваемый стиль Карасёва... сначала пустить всё на самотёк а потом упустив все нити игры начинать безбожно косячить
мгновенно судья может показать красную только тогда, когда прямо перед ним нарушение было. и то не всегда. тут же Соболь был к нему спиной, так что претензия с мгновенностью это ваши хотелки, а не адекватность.
и от ответа вы таки ушли. немудрено.
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sergspartak
Ответ putnik-0307
Следуя твоей логике, когда игрок показывает, что его ударили локтем, ему следует показать желтую карточку как за удар локтем?
удар локтем не запрещенный жест, поэтому нет. А вот если он ударит судью локтем чтоб показать как его ударили - также красную получит, что тут и произошло.
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Вячеслав Максименко
Интересный чай пили судьи со спартаковцами.
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Caustic
Ответ мутятя
Кто то очень хочет вытянуть, такую нулевую команду Спартак, на второе место.
Кто мешал забивать-то? Вся игра в равных составах, чистый гол вам не засчитан, пенальти тоже не поставлен первый, окей, забивай, показывай класс второго места, и оно было бы уже в кармане у вас.
Тупость Соболева и глупость Роши просто затмили футбол, а по сути-то вы на победу не наиграли и близко.
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Fuji69
Ответ OldRedWhite
Надо было просто кричать : Он мне Дзюбу показал !
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валя_стакан
Да тут и ежу понятна примитивнейшая провокация, не понятно как Карасев, боковой судья и ВАР на это купились.
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