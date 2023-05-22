Экс-судья Лапочкин: «Удаление Роши неправомерно. Его провоцируют, судья никак не реагирует, игрок возмущен. И он не говорит по-русски – хотя даже я не знаю, как жест быстро объяснить»

Сергей Лапочкин отметил, что Виллиан Роша не должен был получить красную карточку.

Защитник ЦСКА был удален арбитром во втором тайме игры со « » (1:2) за неприличный жест.

«Я считаю удаление неправомерным. Человека провоцируют, ему показывают этот жест, судья никак не реагирует.

Роша понимает, что игра может возобновиться, соответственно, Соболева не удалят. И он начинает возмущаться, идет к ассистенту. Он не говорит по-русски, наверное, не говорит по-английски. А я, честно говоря, говорю по-русски, но не знаю, как объяснить этот жесть на русском языке быстро.

Он просто пытается найти защиту у судейской бригады, в данной ситуации у ассистента, который стоит рядом и обязан видеть этот жест. Он показывает всем: посмотри, вот он мне показал вот этот жест», – отметил в эфире шоу на канале «Это футбол, брат!» бывший судья.

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!