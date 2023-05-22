Экс-судья Лапочкин: «Удаление Роши неправомерно. Его провоцируют, судья никак не реагирует, игрок возмущен. И он не говорит по-русски – хотя даже я не знаю, как жест быстро объяснить»
Сергей Лапочкин отметил, что Виллиан Роша не должен был получить красную карточку.
Защитник ЦСКА был удален арбитром Сергеем Карасевым во втором тайме игры со «Спартаком» (1:2) за неприличный жест.
«Я считаю удаление Роши неправомерным. Человека провоцируют, ему показывают этот жест, судья никак не реагирует.
Роша понимает, что игра может возобновиться, соответственно, Соболева не удалят. И он начинает возмущаться, идет к ассистенту. Он не говорит по-русски, наверное, не говорит по-английски. А я, честно говоря, говорю по-русски, но не знаю, как объяснить этот жесть на русском языке быстро.
Он просто пытается найти защиту у судейской бригады, в данной ситуации у ассистента, который стоит рядом и обязан видеть этот жест. Он показывает всем: посмотри, вот он мне показал вот этот жест», – отметил в эфире шоу на канале «Это футбол, брат!» бывший судья.
Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби
Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
я так понимаю, в его случае вы и такую возможность допускаете...
похоже от секты уже начали отворачиваться самые верные её адепты...
Гурцкая вопрошает:
- Кто был инспектор матча, кто вот это вот творчество написал, что это за Достоевский?
Лапочкин:
- Инспектор матча был папа мой.
:-)))
автор новости косячит просто.
во-вторых, в правилах нет ничего про цель. жест был? был. даже дважды. кк получите-распишитесь.
кстати, зачем два раза-то показывал? чтобы наверняка? он бы еще круг почета по полю совершил, показывая всем что показал Соболев.
в третьих, в правилах нет ничего про то, что игрок что-то должен до судьи доносить. напротив, судья вправе наказать жк любого игрока, усиленно что-то там доносящего.
итого имеем для Роши две красных - за каждую демонстрацию, и желтую - за попытку давления на судью.
а вот гол Игнатова надо было засчитывать!
Он мне Дзюбу показал !
и от ответа вы таки ушли. немудрено.
Тупость Соболева и глупость Роши просто затмили футбол, а по сути-то вы на победу не наиграли и близко.