«Поступок Соболева не лезет ни в какие рамки, впервые такое вижу. Я бы дисквалифицировал его на 5 игр». Гришин о форварде «Спартака»
Александр Гришин призвал отстранить Александра Соболева на 5 игр за неприличный жест.
«Поступок Соболева не лезет ни в какие рамки: ни с точки зрения спортсмена, ни с точки зрения человека. Не знаю, что было у него в голове, но это очень некрасиво.
Мне кажется, остаток сезона он проведет в отпуске. Наверное, дисквалификация будет не меньше, чем три матча. Но я бы дисквалифицировал его на пять игр. Впервые вижу такое поведение футболиста на поле.
Роша объяснил, что не понимает русский язык, поэтому показал судье жестом. Там вообще не должно быть красной карточки, он не виноват. Если бы он знал язык, то, наверное, объяснил бы иначе», – отметил тренер из академии ЦСКА.
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теперь можно квакать?
Соболев, который проиграл всю борьбу Роше и от бессилия провоцировал бразильца весь матч и кончил рожи
ФК спартак, который пытается оправдать мерзость от Соболева какими-то скринами, на которых Роша поправляет свои шорты в течение игры. Причём на этих же скринах и видео явно видно, что Роша не делал акцентированного движения в сторону Соболева с целью его задеть. Но офицально ФК Спартак пытается оправдать соболева.
Ну и в третьих, это болельщики спартака,которые говорили, что Рошу удалили справедливо, ведь он тоже сделал этот жест, и даже дважды, и пусть он просто акцентировал внимание на неспортивном поведении ныряльщика. Мол, и пусть Роша не оскорблял, но он повторил этот поступок. Лицемеры. Ведь даже следуя их логике, даже если мы засчитаем, что Роша показывал соболев на свои причиндалы первым (что явная ложь), то зачем соболев это повторил? Получается соболев в любом случае болван.
А в итоге получаем, что и соболев, и ФК спартак, и их болельщики - они все последователи одной и той же идеологии. Спартак, Зарема, соболев - это гнусность и мерзость
"Очередное ... вылезло покукарекать."(с) и плюсиков со школоты собрать...
Смешные вы)
Повезло еще, что Виллиан Роша повторил его движения, иначе бы 10 на 11 играли. Ну ВАР обязан был вмешаться и удалить Соболева.