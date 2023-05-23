«Поступок Соболева не лезет ни в какие рамки, впервые такое вижу. Я бы дисквалифицировал его на 5 игр». Гришин о форварде «Спартака»

Александр Гришин призвал отстранить Александра Соболева на 5 игр за неприличный жест.

«Поступок Соболева не лезет ни в какие рамки: ни с точки зрения спортсмена, ни с точки зрения человека. Не знаю, что было у него в голове, но это очень некрасиво.

Мне кажется, остаток сезона он проведет в отпуске. Наверное, дисквалификация будет не меньше, чем три матча. Но я бы дисквалифицировал его на пять игр. Впервые вижу такое поведение футболиста на поле.

Роша объяснил, что не понимает русский язык, поэтому показал судье жестом. Там вообще не должно быть красной карточки, он не виноват. Если бы он знал язык, то, наверное, объяснил бы иначе», – отметил тренер из академии ЦСКА.

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