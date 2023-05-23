«Поступок Соболева не лезет ни в какие рамки, впервые такое вижу. Я бы дисквалифицировал его на 5 игр». Гришин о форварде «Спартака»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Гришин Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Чемпионат.com Футбол

Александр Гришин призвал отстранить Александра Соболева на 5 игр за неприличный жест.

«Поступок Соболева не лезет ни в какие рамки: ни с точки зрения спортсмена, ни с точки зрения человека. Не знаю, что было у него в голове, но это очень некрасиво.

Мне кажется, остаток сезона он проведет в отпуске. Наверное, дисквалификация будет не меньше, чем три матча. Но я бы дисквалифицировал его на пять игр. Впервые вижу такое поведение футболиста на поле.

Роша объяснил, что не понимает русский язык, поэтому показал судье жестом. Там вообще не должно быть красной карточки, он не виноват. Если бы он знал язык, то, наверное, объяснил бы иначе», – отметил тренер из академии ЦСКА.

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68 комментариев

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Павел Ермаков
Гришин,ты вспомни,как в центре поля ты сломал ногу Парфенову Диме.Обе кости со смещением.А потом квакай на Соболева.
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BORGOMI
Ответ Павел Колесников
Новые обстоятельства вскрылись - Роша до этого эпизода сам свои причиндалы гладил ходил
Ты про смешные скриншоты? Тот факт, что Спартак решил вообще оправдываться данными моментами - лишний раз показывает насколько нелепо красно-белые пытаются оправдать своего психа
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Аркадий Аркадич
Это тот, который Парфенова сломал? Рот бы закрыл свой. Очередное ... вылезло покукарекать.
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Toppec09
Ответ Vano from Tbilisi
Тут на чемпе новость о том что это бразил начал. Если это правда, то что будут говорить все эти Гришины и прочие с территории ипподрома?
Видели мы эти видио, чуваки просто 3 дня сидели, и искали всё моменты где Роша поправлял одно место)) и выдают это за провокацию, какой игрок, такой и клуб)
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seka@
Новый персонаж - Гришин, кого ещё спросим?
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Veld
Ответ Павел Ермаков
Гришин,ты вспомни,как в центре поля ты сломал ногу Парфенову Диме.Обе кости со смещением.А потом квакай на Соболева.
он не ломал

теперь можно квакать?
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Dr_horrible
Не пойму, кто более жалок :
Соболев, который проиграл всю борьбу Роше и от бессилия провоцировал бразильца весь матч и кончил рожи
ФК спартак, который пытается оправдать мерзость от Соболева какими-то скринами, на которых Роша поправляет свои шорты в течение игры. Причём на этих же скринах и видео явно видно, что Роша не делал акцентированного движения в сторону Соболева с целью его задеть. Но офицально ФК Спартак пытается оправдать соболева.
Ну и в третьих, это болельщики спартака,которые говорили, что Рошу удалили справедливо, ведь он тоже сделал этот жест, и даже дважды, и пусть он просто акцентировал внимание на неспортивном поведении ныряльщика. Мол, и пусть Роша не оскорблял, но он повторил этот поступок. Лицемеры. Ведь даже следуя их логике, даже если мы засчитаем, что Роша показывал соболев на свои причиндалы первым (что явная ложь), то зачем соболев это повторил? Получается соболев в любом случае болван.
А в итоге получаем, что и соболев, и ФК спартак, и их болельщики - они все последователи одной и той же идеологии. Спартак, Зарема, соболев - это гнусность и мерзость
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sumo77
Ответ Аркадий Аркадич
Это тот, который Парфенова сломал? Рот бы закрыл свой. Очередное ... вылезло покукарекать.
Парфёнова сломал Виталий, а этот Александр.

"Очередное ... вылезло покукарекать."(с) и плюсиков со школоты собрать...
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валя_стакан
Тут всю историю Соболева надо одним пакетом рассматривать. Как ему ЖК не показывают за оры на судей и соперников, как ныряет в штрафной и не получает за симуляцию. Не наказали быдло раньше малым штрафом получайте теперь как он причиндалами вам на камеру вертит.
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BORGOMI
Ответ Vano from Tbilisi
Тут на чемпе новость о том что это бразил начал. Если это правда, то что будут говорить все эти Гришины и прочие с территории ипподрома?
Самому не смешно от данных скриншотов?
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ken2ki
Ответ Владислав88
Кто его там травмировал, там сам Парфёнов фолил.
Подлый лжец! Парфенов в том моменте в подкате сыграл в мяч, а этот черт со всей дури вломил ему в ногу.
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Ильдар Фарукшин
Проблем вообще нет. Соболь так и так красная была 100 %. Попугай за чем повторял
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скип
Интересно, Гришин про жест Клотета тоже так же высказывался?
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Александр Абросимов
Ответ Павел Ермаков
Гришин,ты вспомни,как в центре поля ты сломал ногу Парфенову Диме.Обе кости со смещением.А потом квакай на Соболева.
Парфенову ногу сломал Виталий Гришин из Динамо, учи матчасть, умник.
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Tille
Ответ Павел Ермаков
Гришин,ты вспомни,как в центре поля ты сломал ногу Парфенову Диме.Обе кости со смещением.А потом квакай на Соболева.
Это другой Гришин был. Виталий. Из Динамо.
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Shuller18
Ответ Павел Ермаков
Гришин,ты вспомни,как в центре поля ты сломал ногу Парфенову Диме.Обе кости со смещением.А потом квакай на Соболева.
Сломал же Виталий Гришин, а это Александр.
Смешные вы)
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Константин Михайлович
вот бы Винисиуса в Спартак в пару к Соболеву
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Павел Колесников
Новые обстоятельства вскрылись - Роша до этого эпизода сам свои причиндалы гладил ходил
+16
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Dan Kennedy
5 перебор наверное, но 3 можно. Ему надо научиться себя контролировать. У него помимо этой красной целых 9 желтых, это жесть. Я понимаю у Дани Хлусевича 7, он защитник крайний, плюс футбол у Спартака способствует этому. А Соболев именно своим поведением вредит.

Повезло еще, что Виллиан Роша повторил его движения, иначе бы 10 на 11 играли. Ну ВАР обязан был вмешаться и удалить Соболева.
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юра георгиевский
Отправить Соболева на принудительное лечение в пансионат, на три месяца.
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alexandr_rudolfovich
Ответ юра георгиевский
Отправить Соболева на принудительное лечение в пансионат, на три месяца.
В зону СВО такой сильный и безбашенный
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Fatty Toni
Ответ Shuller18
Сломал же Виталий Гришин, а это Александр. Смешные вы)
У них глаза зашорены. Они в Гришиных не разбираются - главное погромче повозмущаться )
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Павел Колесников
Ответ BORGOMI
Где он провоцировал? Ни скриншоты ни видео не дают никакого повода делать такой вывод.
Третий момент - Роша еще рукой показывает на Зиньковского, по-моему. Рассматривать это как поправление шорт - единственный оставшийся выход
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СынМилосердова
Это говорит о том,что ты футбол не смотришь, "специалист" , Семионе-Роналду та же история с такими же жестами.
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Vano from Tbilisi
Ответ BORGOMI
Самому не смешно от данных скриншотов?
Новость с утра была. Сейчас глянул на скрины, ну что сказать такой же бред как и скрин с Соболевым где он якобы раньше что-то там показывал
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