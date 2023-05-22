Илья Давыдов: «Разговаривали с «Народной Командой», но я слово дал, что останусь в «БроукБойз»

Теги Антон Соснин Виталий Дьяков Георгий Тигиев Winline Медиалига БроукБойз возможные трансферы Илья Давыдов Народная Команда Медиафутбол

Илья Давыдов рассказал об интересе «Народной Команды».

«Разговаривали с «Народной Командой», но я слово дал, что останусь в «БроукБойз». Я счастлив, пока все круто. Играем в футбол, хорошо получается, но перед сезоном были опасения, как мы зайдем в сезон.

С «Титаном» уже было видно, что все неплохо, можно играть, остальные два матча это доказали. Чуть-чуть в оборонке прибавить, а то пропустили за три игры пять мячей. Когда играли в прошлом сезоне, столько не пропускали.

Уход Дьяка, Соснина и Тиги точно не пошел на руку. Омолодился состав, но уход таких игроков – это все равно потеря. Это мастеровитые игроки, которые поиграли на высоком уровне у нас в России.

Они могут на поле абсолютно все. Все покажет время, надо смотреть на дистанции», – сказал защитник «БроукБойз».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий