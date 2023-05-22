Илья Давыдов: «Разговаривали с «Народной Командой», но я слово дал, что останусь в «БроукБойз»

Илья Давыдов рассказал об интересе «Народной Команды».

«Разговаривали с « », но я слово дал, что останусь в «БроукБойз». Я счастлив, пока все круто. Играем в футбол, хорошо получается, но перед сезоном были опасения, как мы зайдем в сезон.

С «Титаном» уже было видно, что все неплохо, можно играть, остальные два матча это доказали. Чуть-чуть в оборонке прибавить, а то пропустили за три игры пять мячей. Когда играли в прошлом сезоне, столько не пропускали.

Уход Дьяка, Соснина и Тиги точно не пошел на руку. Омолодился состав, но уход таких игроков – это все равно потеря. Это мастеровитые игроки, которые поиграли на высоком уровне у нас в России.

Они могут на поле абсолютно все. Все покажет время, надо смотреть на дистанции», – сказал защитник « ».