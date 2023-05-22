Илья Давыдов: «Разговаривали с «Народной Командой», но я слово дал, что останусь в «БроукБойз»
Илья Давыдов рассказал об интересе «Народной Команды».
«Разговаривали с «Народной Командой», но я слово дал, что останусь в «БроукБойз». Я счастлив, пока все круто. Играем в футбол, хорошо получается, но перед сезоном были опасения, как мы зайдем в сезон.
С «Титаном» уже было видно, что все неплохо, можно играть, остальные два матча это доказали. Чуть-чуть в оборонке прибавить, а то пропустили за три игры пять мячей. Когда играли в прошлом сезоне, столько не пропускали.
Уход Дьяка, Соснина и Тиги точно не пошел на руку. Омолодился состав, но уход таких игроков – это все равно потеря. Это мастеровитые игроки, которые поиграли на высоком уровне у нас в России.
Они могут на поле абсолютно все. Все покажет время, надо смотреть на дистанции», – сказал защитник «БроукБойз».
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