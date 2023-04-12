Дмитрий Егоров отреагировал на высказывания Виталия Дьякова.

Экс-капитан «Броуков» вспомнил о негативном отношении к Георгию Тигиеву в команде.

«Сука, ну Дьяков! И ведь слова не опровергнешь – потерли все чаты с Сосниным. Вы прикиньте, что говорит. Райзен ######## Тигу! Райзен, для которого Тига лучшим игроком был, которому Райзен всегда на помощь прийти был готов. А с другой стороны – Дьяков, который дома за 70 млн продает и Тиге не может в долг дать!

Мы ненавидим Тигу:

1. Дали летом самую большую зарплату. Платили все месяцы, когда не играл, платили премки, когда не набрал форму и был в заявке, но не выходил на поле.

2. Дали от команды доп денег – немаленькие деньги – летом и не просили обратно, потому что у него была такая ситуация.

3. Закрывали, как могли, все медийные заскоки и не только медийные. Дом в Одинцове хотели закрывать и выселять всех после одного из явлений Тиги.

4. Райзен так вообще в нем души не чаял, даже когда меня начинали терзать сомнения. А сомнения меня терзали не просто так, потому что Тига катился под откос. И я действительно мог задать вопрос: «Что делать с Тигой?» Это самый логичный вопрос в тот период, потому что человеку было явно плохо.

И он сам это видел, раз изменил свою жизнь после нового года. И с Тигой действительно нужно было что-то делать, помогать ему и мотивировать, а не издеваться и орать раз за разом, как Майами ####### хача.

5. Виталию невдомек, но если люди хотят от кого-то избавиться – они убирают человека из команды. А мы хотели оставить его и платить ему зарплату даже сейчас, когда он 2 месяца не сможет играть. И с учетом того, что он провел матчей 10 за год.

Я не буду дополнять это все деталями, но слышать, что на Тигу начали обращать внимание в команде только после ухода Дьяка – доказывает, насколько верным было решение и в какой измененной реальности жил коллектив.

Просто позорище», – сказал президент «Броуков».

Виталий Дьяков: «Егоров, Райзен и Хачатурян писали: «С Тигой надо что-то делать, это не уровень». А мы ушли, они захотели строить вокруг него команду»