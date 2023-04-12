Райзен – Дьякову: «Я за Тигу топил всегда, верил в него и буду верить. Виталий врет»

Райзен отреагировал на высказывания Виталия Дьякова.

Экс-капитан «Броуков» рассказал, что руководители команды плохо относились к Георгию Тигиеву.

«Смысла реагировать на высказывания Дьяка нет, пусть ставит хату на то, что это правда, и я готов лететь на полиграф.

Я за Тигу топил всегда, верил в него и буду верить. Виталий врет», – сказал президент «Броуков».

Виталий Дьяков: «Егоров, Райзен и Хачатурян писали: «С Тигой надо что-то делать, это не уровень». А мы ушли, они захотели строить вокруг него команду»

Дмитрий Егоров: «Сука, ну Дьяков! И ведь слова не опровергнешь – потерли все чаты с Сосниным»