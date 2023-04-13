Георгий Тигиев: «Дьяк не врет. Были моменты, когда мной были недовольны, но это не значит, что ко мне с первого дня плохо относились в «Броуках»

Теги Антон Соснин Виталий Дьяков Георгий Тигиев Дмитрий Егоров БроукБойз Fight Nights «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Георгий Тигиев отреагировал на слова Виталия Дьякова про негатив «Броуков» к Тигиеву.

Дьяков сказал, что сначала о тебе говорили нелицеприятные вещи, а потом предлагали остаться в команде. Было такое?

– Во-первых, Дьяк не врет. Возникали моменты, когда мной в «Броуках» были недовольны, но говорили это не мне, а Дьякову и Соснину. Но это не значит, что ко мне с первого дня в целом плохо относились. Просто были ситуации, когда говорили одно, а потом: «Все нормально, все окей».

– Ты на стороне Дьяка в этой ситуации?

– Да не то что на его стороне. За Егорова, Хачатуряна и Райзена ничего плохого не говорю, но такие моменты были. К Хачатуряну нормально отношусь, нет с ним конфликта, – сказал защитник Fight Nights.

Виталий Дьяков: «Егоров, Райзен и Хачатурян писали: «Тига – это не уровень». Мы ушли – они захотели строить вокруг него команду»

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