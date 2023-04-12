Артем Хачатурян: «Виталий Дьяков соврал. Мы обсуждали Тигу один раз. Я предлагал перепрофилировать Георгия опорником, но Дьяк просто посмеялся»

Артем Хачатурян отреагировал на высказывания Виталия Дьякова.

Экс-капитан «Броуков» вспомнил о негативном отношении в команде к Георгию Тигиеву.

«Дело в том, что Виталий Дьяков попросту соврал. Поздравляю вас, гражданин соврамши!

С Дьяковым мы обсуждали Тигу один раз. Я предлагал перепрофилировать Георгия опорником, поскольку эта роль ему подходила больше, на мой взгляд. Латералем на тот момент он не был готов играть по объективным причинам. При этом хорошо работал и действительно хотел/хочет вернуться на прежний уровень.

Когда ты пашешь, но цель ближе не становится – психологически сложный момент. При неоптимальном тренировочном процессе ты не можешь, как в молодости, пробегать по бровке туда-сюда, давать объем, и просто все время находишься в ощущении, что готов процентов на 30 – в начале пути это воодушевляет, затем начинает бесить, а в конце ты просто сдаешься, потому что нет положительной динамики.

Мне хотелось, чтобы Тига увидел другой путь и другую возможность. Он техничный, умный, не боится давления, мало мячей теряет, охотно играет в короткий и средний пас. По всем косвенным признакам его можно было пробовать на этой позиции.

Была уверенность, что сам Тига воспримет с интересом идею (уже после ухода мы обсудили ее, он сказал, что с удовольствием бы попробовал и имел опыт игры опорником при Петреску). Дьяк же – человек, называющий себя другом Георгия, сверкнул ослепительно белыми зубами и в свойственной ему иронично-надменной манере сказал: «Ха-ха, опорником. Кто? Тига? Куда ему».

А через неделю после этого разговора Виталий предложил Граната латералем. И я как-то сразу решил, что больше о футболе с Дьяком говорить не буду», – написал советник медиафутбольных клубов по трансферной политике.

Виталий Дьяков: «Егоров, Райзен и Хачатурян писали: «С Тигой надо что-то делать, это не уровень». А мы ушли, они захотели строить вокруг него команду»