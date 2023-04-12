Виталий Дьяков: «Егоров, Райзен и Хачатурян писали: «Тига – это не уровень». Мы ушли – они захотели строить вокруг него команду»

Виталий Дьяков вспомнил о негативном отношении к Георгию Тигиеву в «БроукБойз».

«Егоров, Райзен и Хачатурян писали и говорили: «С Тигой надо что-то делать, это не уровень, Тига плохой».

Поливали его, а когда мы (Дьяков и Антон Соснин – Sports.ru) ушли, они начали говорить: «Тига, оставайся. Мы будем строить команду вокруг тебя, ты в порядке», – сказал экс-игрок «Броуков».

Дьяков этой весной перешел в GOATS, Тигиев – в Fight Nights.

Дьяков и Соснин покинули «БроукБойз»