Виталий Дьяков: «Егоров, Райзен и Хачатурян писали: «Тига – это не уровень». Мы ушли – они захотели строить вокруг него команду»

Теги Антон Соснин Виталий Дьяков Георгий Тигиев Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Виталий Дьяков вспомнил о негативном отношении к Георгию Тигиеву в «БроукБойз».

«Егоров, Райзен и Хачатурян писали и говорили: «С Тигой надо что-то делать, это не уровень, Тига плохой».

Поливали его, а когда мы (Дьяков и Антон Соснин – Sports.ru) ушли, они начали говорить: «Тига, оставайся. Мы будем строить команду вокруг тебя, ты в порядке», – сказал экс-игрок «Броуков».

Дьяков этой весной перешел в GOATS, Тигиев – в Fight Nights.

Дьяков и Соснин покинули «БроукБойз»

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