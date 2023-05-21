«Когда ты двукратный чемпион и столько всего выиграл, то победа – ничего необычного. Настрой уже не тот». Сычев о поражении «Броукам»

Дмитрий Сычев высказался после поражения от «Броуков» в Winline Медиалиге.

– Что вообще скажешь по атмосфере в раздевалке после матча?

– Сегодня я увидел дух чемпионов, который я хотел изначально с самого первого матча. Сегодня зашли в раздевалку, была тишина. Викторович сказал, что ничего не случилось, просто делаем работу над ошибками.

Такие матчи бывают, такое случается. Соперник нас переиграл, они были сильнее. Это наоборот хорошо, не надо расстраиваться. Просто будем тренироваться и работать.

– Что думаешь по пропущенным голам? Бесшансовые моменты, ошибки игроков или что-то другое?

– Это совокупность всех факторов. Это ошибка защитников, когда кто-то недоработал, это хороший топовый удар – исполнение игрока, условно, где-то и мой недоработанный момент, потому что я не сторонник того, что у голкиперов есть бесшансовые голы.

Из каждого момента ты можешь выйти победителем и правильно сыграть эпизод. А два пропущенных гола, значит я неправильно сыграл эпизод.

– Как думаешь, почему у вас такой сложный старт?

– Происходит то, что мы не проигрывали вообще до этого. Было одно поражение, которое толком ничего не изменило в нашем подходе.

А сейчас, когда ты двукратный чемпион, когда ты столько всего выиграл, и очень важные матчи, то ты выходишь, и каждая победа должна быть как будто ничего необычного.

Настрой уже, естественно, не тот. Такие матчи и получаются. Только из-за этого, – сказал голкипер 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

2Drots проиграли «Броукам» (1:2) в 4-м туре .