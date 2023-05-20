Гудай: «Нас обыграли за счет движения и желания. На 2Drots все выходят с запредельным настроем»

Теги Дмитрий Кузнецов любительский футбол «Гудай» Денис Гудаев 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Илья Сальников Медиафутбол

Гудай прокомментировал поражения от «Броуков» в Winline Медиалиге.

– Как твоя стопа? Тебе очень неприятно наступили в 1-м тайме.

– Нормально, сразу подзаморозили.

– Мне кажется, довольно курьезный второй гол залетел, как думаешь почему?

– Да и первый курьезный. Рикошет и Саля в подкате чуть-чуть не достал, какой-то кикс и выход одни на один. Да и второй тоже – рикошет, выход один на один. Два гола абсолютно нефутбольных, но доигрывать до конца все равно надо. Ждать такие моменты и всегда быть готовым.

– Как думаешь, за счет чего вас сегодня обыграли?

– За счет движения, за счет желания. Опять же, команду 2Drots все хотят обыграть, все, как мы с ЦСКА, выходят. У них запредельный настрой. Молодцы, пацаны, с победой.

– Эд в раздевалке сказал, чтобы не выпускали тех игроков, кто пропускает тренировки. Ты пропускаешь одну тренировку из-за игр за «Зеленоград». Если Викторович (Дмитрий Кузнецов, тренер 2D – Sports.ru) примет такое решение, что ребята, кто пропускает тренировки, будет получать меньше игрового времени, ты перестанешь играть на КФК?

– Ну #####. Мы поговорили с президентами до начала чемпионата. Естественно, у нас с командой КФК есть договоренности, поэтому сейчас подставлять команду, в которой нет центральных защитников, левого защитника, не буду.

Если мы не будем играть, то там некому играть. Если Викторович примет такое решение, значит буду сидеть на замене, – сказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

2Drots проиграли «Броукам» (1:2) в 4-м туре Медиалиги.

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1 комментарий

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Бременер
Особенный настрой?
Да вы возомнили себя х з кем, клоуны.
Против вас просто играют в футбол.
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