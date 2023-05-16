2Drots сыграют с «БроукБойз», «Амкал» – с «Дружиной» в 4-туре Winline Медиалиги
Winline Медиалига опубликовала расписание 4-го тура.
4-й тур
Матчи 20 мая пройдут на стадионе «Центральный» в г. Одинцово. Матчи 21 мая пройдут в Москве на стадионе «Москвич».
20 мая, суббота
«Народная Команда» – ФК «10» – 12:30
«Сахалинец» – GOATS – 15:00
2Drots – «БроукБойз» – 18:00
«Дружина» – «Амкал» – 20:00
21 мая, воскресенье
FC Bus – «Титан» – 12:30
ФК «Деньги» – «Эгриси» – 15:00
«Родина Медиа» – «Бей Беги» – 18:00
Fight Nights – ФК «Матч ТВ» – 21:00
Примечание: время начала матча – московское.
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