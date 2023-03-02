Президент GOATS: «Хасбик стоит очень дорого. Он, Макгрегор, Дрейк – один ценовой диапазон»
Президент GOATS Гуди высказался о возможных трансферах клуба и приглашении Хасбика в «Козлы».
– История с Хасбиком – все? Там уже «Родина Медиа» охотится.
– Нет. Слушай, Хасбик – дорогое удовольствие. Поэтому он будет у тех, у кого на него хватит денег.
– О каких цифрах идет речь?
– Хоть он и в 2-3 раза меньше Джарахова, но стоит он больше, чем он.
– В 2-3 раза?
– В 4 [смеется]. Он очень дорогой. Хасбик, МакГрегор, Дрэйк – один ценовой диапазон.
– Но ты же понимаешь, что если вы его возьмете, то это будет на весь мир?
– Слушай, мы и без него справимся. В этом сезоне мы будем сиять еще ярче. Большинство медиа ребят, которые были в прошлом сезоне, останутся. И в футбольном плане мы сейчас усиляемся, тренируемся, хантим игроков из других команд.
– Например?
– Этим Дмитрий Витальевич [Градиленко, главный тренер GOATS – прим. Sports.ru] занимается. Я знаю, что он сейчас ведет переговоры с Арсением Логашовым [экс-защитник «БроукБойз» – прим. Sports.ru]. Также мы интересуемся Максимом Казанковым из «Наших Парней», – сказал Гуди.
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