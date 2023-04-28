Крап: «Была уверенность, что останусь в команде. Многие в меня не верят, но есть цель – доказать людям обратное»

Крап прокомментировал отстранение от двух игр Winline Медиалиги.

– Была уверенность, что останешься в 2D?

– Эта неделя была в подвешенном состоянии, не знал, что будет. Была какая-то уверенность, что я останусь в команде. Я очень рад, что меня оставили. Может, с FC Bus выйду – все может быть на футбольном поле.

Буду тренироваться, не опаздывать, тренер увидит мое отношение к делу и, надеюсь, поставит в состав пораньше. У меня есть уверенность, что я не ошибусь. Я стал дисциплинированнее – 100%. Многие в меня не верят, но есть цель – доказать людям обратное.

– Удивился ли, что многие в команде отказались вкидывать 50 тысяч за тебя?

– Дело каждого. Я бы не задумываясь за партнера вступился. У нас коучи правильные вещи сказали в раздевалке, что надо сразу вступаться за партнеров. Будь я на их месте, дал бы 50 тысяч 100%. С Кузнецовым не разговаривал, он вроде в хорошем настроении.

– Ты рассказал о предложениях от других команд, но многие опровергали?

– От GOATS у меня было предложение не от Goody, а от главного директора команды. Текила говорил, что приглашения не было, но я говорил про профессиональный клуб. У меня есть переписка. Текиле сразу написал и сделал выводы, что человек любит говна вкинуть.

Сегодня Жека утром позвонил, узнавал, выехал ли на тренировку. Мне нравится, что на мне давление, внимание. Если забью гол, буду дисциплинированнее, то это вдвойне вознаградится. Сейчас есть внимание, главное – направить это в нужное русло.

– Некит и Кузнецов говорили, что президентам платить за меня неправильно?

– В этой ситуации я как козел отпущения, я в заложниках. Жека и Некит ведут диалог с Кузнецовым, а я попал в эту ситуацию. Не уверен, что у меня будет малое количество времени на поле.

Кузнецов – не тот тренер, который может просто оставить на банке весь сезон, если я остался в команде. Если он увидит мое отношение к делу, точно выпустит и поверит в меня, – сказал полузащитник 2Drots.

Крап отстранен от двух игр Медиалиги. Если он нарушит правила, то уходит из 2Drots, а президенты платят Кузнецову млн рублей