Николай Осипов: «GOATS выйдут на поле, но заклеенным логотипом партнера»

Николай Осипов рассказал, что GOATS будут играть в форме с заклеенным спонсором.

– Следующий матч играют «Козлы», что в итоге с их спонсором? Выйдут ли они на поле?

– Выйдут на поле, но заклеенным логотипом партнера.

– Это требование лиги?

– И лиги, и правоохранительных органов.

– Весь сезон будет так?

– Да

– Ты общался с Гуди? Что он говорит?

– Он, конечно, недоволен. Это сильно пошатнет их финансовое состояние. Но это закон страны, в которой мы живем, его надо соблюдать, поэтому ничего не поделаешь, – рассказал президент Winline Медиалиги.

Напомним, что партнер GOATS букмекерская контора, не имеющая лицензии в РФ.