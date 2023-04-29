Николай Осипов: «GOATS выйдут на поле, но заклеенным логотипом партнера»
Николай Осипов рассказал, что GOATS будут играть в форме с заклеенным спонсором.
– Следующий матч играют «Козлы», что в итоге с их спонсором? Выйдут ли они на поле?
– Выйдут на поле, но заклеенным логотипом партнера.
– Это требование лиги?
– И лиги, и правоохранительных органов.
– Весь сезон будет так?
– Да
– Ты общался с Гуди? Что он говорит?
– Он, конечно, недоволен. Это сильно пошатнет их финансовое состояние. Но это закон страны, в которой мы живем, его надо соблюдать, поэтому ничего не поделаешь, – рассказал президент Winline Медиалиги.
Напомним, что партнер GOATS букмекерская контора, не имеющая лицензии в РФ.
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