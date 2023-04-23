Сибскана о рекламе «Козлов»: «Goody – такой непростой хитрый персонаж. Есть такое ощущение, что ему кажется, что у него прокатит»

Сибскана высказался о том, что «Козлы» рекламируют нелегальную букмекерскую контору.

– Как думаете, почему Goody (президент GOATS – Sports.ru) согласился на нелегального букмекера?

– Goody, мне кажется, такой непростой хитрый персонаж. Есть такое ощущение, что ему кажется, что у него прокатит. Нелегальный бук, очевидно, может предложить гораздо больше денюжек.

В свое время, когда мы заканчивали работу с нелегалами, стало понятно, что это не уважаемо, не респектово.

Стал понимать, что лучше ничего не рекламировать. Я сидел без рекламы, но не позволял себе полет на «ракетах», поэтому это должны осуждать.

– Может он это сделал для популярности какой-то? Перед Медиалигой прогреть?

– Если это так, то довольно тупой мув. Давать кому-то халявную рекламу, тем более нелегальной конторе. Как-то сомнительно.

Я не судья, я на это внимание обратил, чуть порофлил. Пусть занимаются те, кто в этом компетентен, – сказал капитан «Амкала».

«Козлы» сыграли в футболках с рекламой нелегальной букмекерской конторы