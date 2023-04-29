Экс-игрок «Барселоны» Глеб может сыграть за GOATS в Медиалиге

Теги Александр Глеб Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Александр Глеб может сыграть за GOATS на Winline МФЛ-3.

«Есть парочка факторов, от которых это будет зависеть сыграет он или нет. Я очень надеюсь, что он сыграет. Как минимум, он не хочет играть бесплатно. Александр Глеб – звезда мирового масштаба, нужно искать возможности, чтобы его пригласить.

Есть вероятность, что у нас все получится и мы увидим его, возможно, даже в следующем туре против «Амкала», – рассказал президент GOATS Гуди в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

GOATS включили Александра Глеба в заявку на сезон WInline Медиалиги-3.

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2 комментария

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Лагер
Экс игрок Крыльев Советов!
+2
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+2
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Фан Рубина
Человек играл в сильнейшей лиге мира - РПЛ за КС, а вы упоминаете про какой-то распиаренный мешок.
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