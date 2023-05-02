2Drots сыграет с «Родиной Медиа», «Амкал» – с GOATS во 2-м туре Winline Медиалиги

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Winline Медиалига опубликовала расписание второго тура третьего сезона.

7 мая, воскресенье

«Сахалинец» – ФК «10» – 12:30

«Эгриси» – «Народная Команда» – 15:00

ФК «Деньги» – «Дружина» – 17:30

2Drots – «Родина Медиа» – 21:00

8 мая, понедельник

«БроукБойз» – «Бей Беги» – 12:30

ФК «Матч ТВ» – FC Bus – 15:00

Fight Nights – «Титан» – 17:30

«Амкал» – GOATS – 21:00

Время начала матчей – московское. Все матчи состоятся в Москве на стадионе «Москвич»

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