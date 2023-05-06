Егоров об «Амкале»: «Я говна никогда не замечал, честно скажу»

Теги Амкал Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о коллективе в «Амкале».

«По старому «Амкалу». Я, честно скажу, говна никогда не замечал.

Да, где-то Нечай, когда явно устал от медиадвижухи, мог поиграть и для лишнего интереса подплести интрижку, но это все несерьезно.

Считаю, был коллектив плюс-минус состоявшихся в разных областях, творческих и молодых людей. И репутация у того «Амкала» была заслуженно прекрасной.

Про нынешний говорить не буду, к прошлому – команде самостоятельных блогеров – он не имеет прямого отношения», – написал президент «БроукБойз» и экс-игрок «Амкала».

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