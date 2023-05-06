Егоров о «БроукБойз»: «Я создавал команду, чтобы весело было»

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Дмитрий Егоров рассказал, для чего в свое время основал клуб «БроукБойз».

«Я создавал команду для другого.

Чтобы весело было – в первую очередь. Поэтому я лично хотел бы, чтобы «Реальные Броуки» когда-нибудь сыграли с «Реальным Амкалом» и чтобы матч прошел на угаре. Понимаю, что это пока невозможно.

Думаю, и Райзен здесь преувеличивает для того, чтобы подогреть. Нельзя делать что-то для того, чтобы кто-то сосал – это слишком местечковая, мелкая и не высокая цель», – написал президент «БроукБойз».

Ранее Райзен сказал, что целью создания «БроукБойз» была победа над «Амкалом».

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