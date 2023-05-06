Сибскана о 1-м туре Медиалиги: «Просто невероятное количество неуместных бранных слов, за которые невозможно пояснить»

Сибскана раскритиковал Гатагова и Егорова за поведение в 1-м туре Winline МФЛ-3.

«После первого тура МФЛ остался жесткий осадок из-за неадекватной нецензурной брани.

Особенно выделяются Гатагов и Егоров. Просто невероятное количество неуместных бранных слов, за которые невозможно пояснить. Дико осуждаем вместе с юными рофлерами этих мудил и призываем использовать мат адекватно. И, конечно же, рофлим над этими позорниками и их постыдным поведением.

Причем Гатагов родом из Владикавказа, там вроде как принято следить за языком, но здесь Алан каждого второго норовит ####### и обозвать пидорасом. У Егорова интеллигентнейшая семья, мама с красиво поставленной речью, а вот сын извергает изо рта потоки дерьма с безумными глазами (или это работа их дилера, не знаю). Ну, какие же ничтожные гниды не из «Кадетства»!

P.S. Конечно, и в «Амкале» люди от избытка эмоций выдают говно изо рта. Будем с этим работать, объяснять, как реагировать, чтобы не быть посмешищем в стиле Гатагова и Егорова», – написал капитан «Амкала».