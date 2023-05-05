Тигиев о теракте в Беслане: «За следующие 3-5 лет усилили безопасность, у всех школ стояли солдаты. Я не мог поверить, что в нашем городе такое может произойти»
Георгий Тигиев поделился воспоминаниями о теракте в Беслане, совершенном в 2004 году.
– Ты родился во Владикавказе и жил там до 16 лет. Помнишь бесланские события 2004 года?
– Да, я хорошо их помню. Мне было 9 лет. Мы жили на съемной квартире, на пятом этаже. Видели оттуда первую школу.
Каждый раз, когда Мисик (друг Тигиева – Sports.ru) говорит об этом, его всегда интересно слушать, что там происходило в эти три дня. Он с матерью и сестрой там был. Выжили, слава богу.
– Что в его рассказах тебя цепляло?
– Как он с террористом общался. Дословно не вспомню. Уже два года на эту тему не общались с ним. Тебе надо у него самого это узнать.
– А ты сам где был в момент теракта?
– В этот момент я был в шестой школе. Мы поднимались по лестнице или в классе сидели, дали тревогу, началась паника. Выбежали со школы домой. От школы до дома 50 метров. Все в ахерах были. Никто не верил. А потом я БТР по дорогам увидел: «Ничего себе...»
У нас еще под домом был магазин. На второй день матушка отправила туда. Я говорю: «Не пойду, я очкую». И сестра пошла.
За следующие 3-5 лет усилили безопасность. У всех школ стояли солдаты. Я не мог поверить, что в нашем Беслане такое может произойти.
– Тебя эта ситуация чему-то научила?
– А чему научит? Я в таком возрасте был, что ничего не осознавал. Какой я был, такой и остался.
– А почему вы не уехали?
– Не задавался этим вопросом, брат.
– Если бы ты был родителем своего ребенка, ты бы уехал из того Беслана?
– Скорее остался бы. Если честно, даже не слышал о тех, кто уехал. Все были в Беслане. Возможно, кто-то уехал, какая-то небольшая часть. Но я сомневаюсь. Кто рядом со школой жил – думаю да. А так... Жители Беслана переживали это событие вместе.
– Когда кто-то говорит, что он с Беслана, то к человеку сразу с сочувствием и сожалением?
– Да, первые годы это чувствовалось. Вот мы ездили в Кострому. К нам лояльнее были. В Норвегию отправляли ребят из этой школы, чтобы они отвлеклись, психику нормализовали, – сказал в интервью Sports.ru бывший защитник «Спартака», выступающий сейчас за Fight Nights.
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Но сейчас времена страшнее. И новое слово страшнее, которое писать нельзя - заменил на другое
В фильме собраны все персонажи, от руководителей , ведущих переговоры а тот момент, до непосредственно людей бывших в заложниках в здании
На том же ютубе есть фильмы про Беслан с альтернативной точкой зрения. Посмотрите их, сравните, проверьте факты. Или фильмы Дудя для вас априори несут истину?
Дудь давно стал таким же пропагандистом с одной известной точкой зрения. Это не журналистика, он не пытается разобраться в причинах, показывать объективность. Он изначально выбрал виновных и весь фильм построен на том, чтобы доказать зрителю одну единственно верную точку зрения.Это мерзко. Раз ты взялся за такую тему как Беслан, то она заслуживает полного раскрытия темы. В такой трагедии необходимо рассматривать все версии, а не три часа вкладывать в уши одну и ту же мысль.
https://www.youtube.com/watch?v=zD3qAcweCKA&ab_channel=%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
С чего Вы взяли , что я как-то там отношусь к Дудю и его работе?)
Есть конкретный матертал который я оценил. И да -- не натягивайте сову на глобус, я смотрел много материала по этому вопросу. И именно к документалке Дудя -- меньше всего вопросов по наполнению. "Уши" автора и заведомая предвзятость меньше всего тут прослеживались , в отличии от кучи других материалов снятых по этой теме, где , как раз таки, очень много вопросов к наполнению материала [ от набора персонажей и умолчивания неудобных фактов, несоответствующих изначальному посылу авторов, который уже заранее подстраивал материал под лекало , заранее сделанного вывода]
Если уж есть претензии к этой работе, то выходит , что у Вас претензии к словам очевидцев ситуации изнутри. То есть Вы либо считаете , что они все массово врут и все было по другому. Либо Вам просто не нравится то, что они говорят и Вам проще поверить в другие --- альтернативные источники материала по этой теме,где валом недосказанности и одностороннего раскрытия темы с умалчиванием некоторых фактов, которые дали бы трещину по всем фронтам заранее заготовленных автром выводов .
Не считаю, что этот фильм Дудя является прямо-таки уж предвзятым . Хорошая работа с широким спектором освещение материала . И ракурс там совершенно не односторонний, как Вы пытаетесь тут выставить. Пересмотрите. Вы видимо забыли его( фильм).
Ps. По поводу личности и политических взглядов Дудя -- мне абсолютно фиолетово на него и его взгляды. Я никак к нему не отношусь в этом плане.
Оцениваю только его материалы.
По мне, так , он делает довольно качественные документалки ,в целом.
Фильмы про ВИЧ, про кремневую долину -- считаю очень качественными.
По фильму о пытках -- есть большие вопросы . И именно в этом фильме сквозит теми самыми минусами , которые я описывал выше и предъвлял некоторым работа по освещению событий в Беслане.
Является ли Дудь пропагандистом ? Думаю , что ,местами, прям сильно это сквозит в его работах .
Например интервью с Акуниным -- это прям жутчайший пропагандистский кринж от обоих участников беседы. Как бы Дудь не пытался выставить это интервью в другом свете.
Есть еще несколько его кринжовых интервью ( из того что видел), а есть и просто отличные работы в его исполнении....где и гости интересные, на злобу дня ( или просто интересные) и работа самого Дудя , как журналиста, на высочайшем уровне.
Как-то так