Тигиев о теракте в Беслане: «За следующие 3-5 лет усилили безопасность, у всех школ стояли солдаты. Я не мог поверить, что в нашем городе такое может произойти»

Георгий Тигиев поделился воспоминаниями о теракте в Беслане, совершенном в 2004 году.

– Ты родился во Владикавказе и жил там до 16 лет. Помнишь бесланские события 2004 года?

– Да, я хорошо их помню. Мне было 9 лет. Мы жили на съемной квартире, на пятом этаже. Видели оттуда первую школу.

Каждый раз, когда Мисик (друг Тигиева – Sports.ru) говорит об этом, его всегда интересно слушать, что там происходило в эти три дня. Он с матерью и сестрой там был. Выжили, слава богу.

– Что в его рассказах тебя цепляло?

– Как он с террористом общался. Дословно не вспомню. Уже два года на эту тему не общались с ним. Тебе надо у него самого это узнать.

– А ты сам где был в момент теракта?

– В этот момент я был в шестой школе. Мы поднимались по лестнице или в классе сидели, дали тревогу, началась паника. Выбежали со школы домой. От школы до дома 50 метров. Все в ахерах были. Никто не верил. А потом я БТР по дорогам увидел: «Ничего себе...»

У нас еще под домом был магазин. На второй день матушка отправила туда. Я говорю: «Не пойду, я очкую». И сестра пошла.

За следующие 3-5 лет усилили безопасность. У всех школ стояли солдаты. Я не мог поверить, что в нашем Беслане такое может произойти.

– Тебя эта ситуация чему-то научила?

– А чему научит? Я в таком возрасте был, что ничего не осознавал. Какой я был, такой и остался.

– А почему вы не уехали?

– Не задавался этим вопросом, брат.

– Если бы ты был родителем своего ребенка, ты бы уехал из того Беслана?

– Скорее остался бы. Если честно, даже не слышал о тех, кто уехал. Все были в Беслане. Возможно, кто-то уехал, какая-то небольшая часть. Но я сомневаюсь. Кто рядом со школой жил – думаю да. А так... Жители Беслана переживали это событие вместе.

– Когда кто-то говорит, что он с Беслана, то к человеку сразу с сочувствием и сожалением?

– Да, первые годы это чувствовалось. Вот мы ездили в Кострому. К нам лояльнее были. В Норвегию отправляли ребят из этой школы, чтобы они отвлеклись, психику нормализовали, – сказал в интервью Sports.ru бывший защитник « », выступающий сейчас за .

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