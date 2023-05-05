Тигиев о теракте в Беслане: «За следующие 3-5 лет усилили безопасность, у всех школ стояли солдаты. Я не мог поверить, что в нашем городе такое может произойти»

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Георгий Тигиев поделился воспоминаниями о теракте в Беслане, совершенном в 2004 году.

– Ты родился во Владикавказе и жил там до 16 лет. Помнишь бесланские события 2004 года?

 – Да, я хорошо их помню. Мне было 9 лет. Мы жили на съемной квартире, на пятом этаже. Видели оттуда первую школу.

Каждый раз, когда Мисик (друг Тигиева – Sports.ru) говорит об этом, его всегда интересно слушать, что там происходило в эти три дня. Он с матерью и сестрой там был. Выжили, слава богу.

 – Что в его рассказах тебя цепляло?

– Как он с террористом общался. Дословно не вспомню. Уже два года на эту тему не общались с ним. Тебе надо у него самого это узнать.

– А ты сам где был в момент теракта?

– В этот момент я был в шестой школе. Мы поднимались по лестнице или в классе сидели, дали тревогу, началась паника. Выбежали со школы домой. От школы до дома 50 метров. Все в ахерах были. Никто не верил. А потом я БТР по дорогам увидел: «Ничего себе...»

У нас еще под домом был магазин. На второй день матушка отправила туда. Я говорю: «Не пойду, я очкую». И сестра пошла. 

За следующие 3-5 лет усилили безопасность. У всех школ стояли солдаты. Я не мог поверить, что в нашем Беслане такое может произойти. 

– Тебя эта ситуация чему-то научила?

– А чему научит? Я в таком возрасте был, что ничего не осознавал. Какой я был, такой и остался.

– А почему вы не уехали?

– Не задавался этим вопросом, брат.

– Если бы ты был родителем своего ребенка, ты бы уехал из того Беслана?

– Скорее остался бы. Если честно, даже не слышал о тех, кто уехал. Все были в Беслане. Возможно, кто-то уехал, какая-то небольшая часть. Но я сомневаюсь. Кто рядом со школой жил – думаю да. А так... Жители Беслана переживали это событие вместе.

– Когда кто-то говорит, что он с Беслана, то к человеку сразу с сочувствием и сожалением? 

– Да, первые годы это чувствовалось. Вот мы ездили в Кострому. К нам лояльнее были. В Норвегию отправляли ребят из этой школы, чтобы они отвлеклись, психику нормализовали, – сказал в интервью Sports.ru бывший защитник «Спартака», выступающий сейчас за Fight Nights.

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15 комментариев

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TaR
Страшное время тогда было… Взрывы домов, теракты в метро, Беслан. Я тогда в 11 классе был и пусть далеко, в Подмосковье, но хорошо помню как всех собрали из-за этих событий в актовом зале. Как появилась охрана в школе… Раньше считал что слово «теракт» самое страшное.

Но сейчас времена страшнее. И новое слово страшнее, которое писать нельзя - заменил на другое
+52
-12
+40
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Алексей Супонинский
Ответ Игорь Ф,
Страшнее только то что это слово писать нельзя.
Война ?
+28
-4
+24
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Леван Мкртчян
Ответ Гамарджоба Генацвале
Побольше Дудя смотри и верь ему на слово. Он же там был, так сказать правда из первых уст.
У Дудя прекрасный трехчасовой фильм снят про Беслан . Не знаю, что Вы там зашкварного увидели и при чем тут саркастическое " он же там был, так сказать правда из первых уст", если весь фильм постороен на общении с людьми , которые были непосредственными участниками событий.
В фильме собраны все персонажи, от руководителей , ведущих переговоры а тот момент, до непосредственно людей бывших в заложниках в здании
+32
-16
+16
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Леван Мкртчян
У Дудя прекрасный трехчасовой фильм снят про Беслан . Не знаю, что Вы там зашкварного увидели и при чем тут саркастическое " он же там был, так сказать правда из первых уст", если весь фильм постороен на общении с людьми , которые были непосредственными участниками событий. В фильме собраны все персонажи, от руководителей , ведущих переговоры а тот момент, до непосредственно людей бывших в заложниках в здании
Все персонажи собраны? Серьезно? Или собраны персонажи, которые все как один твердят, что обстрел начали именно силовики, а не то, что штурм начался из-за взрывов бомб террористов в школе? А о том, что террористы в первый день казнили 20 мужчин в фильме есть информация? А о том, что продвигать версию, что силовики первыми начали обстрел был именно Басаев, который был одним из организаторов теракта? Прекрасный фильм про теракт в Беслане, ага, где террористы вообще уходят на второй план, а виновником всего является государство.
+23
-10
+13
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Леван Мкртчян
Можно источники со словами первых лиц, которые подтверждают то, что Вы написали?. Как раз сравним, кто - что - и сколько таких людей изнутри, говорящих разные версии. P.s. Есть ощущение, что Вы или не смотрели фильм , или очень поверхностно
Подтверждают конкретно что? Все в свободном доступе. Есть даже почасовая хроника событий в Беслане. Изучайте, если интересно.
На том же ютубе есть фильмы про Беслан с альтернативной точкой зрения. Посмотрите их, сравните, проверьте факты. Или фильмы Дудя для вас априори несут истину?
Дудь давно стал таким же пропагандистом с одной известной точкой зрения. Это не журналистика, он не пытается разобраться в причинах, показывать объективность. Он изначально выбрал виновных и весь фильм построен на том, чтобы доказать зрителю одну единственно верную точку зрения.Это мерзко. Раз ты взялся за такую тему как Беслан, то она заслуживает полного раскрытия темы. В такой трагедии необходимо рассматривать все версии, а не три часа вкладывать в уши одну и ту же мысль.
+12
-2
+10
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Гамарджоба Генацвале
Ответ fatei4
Комментарий удален модератором
Побольше Дудя смотри и верь ему на слово. Он же там был, так сказать правда из первых уст.
+27
-22
+5
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Игорь Ф,
Ответ TaR
Страшное время тогда было… Взрывы домов, теракты в метро, Беслан. Я тогда в 11 классе был и пусть далеко, в Подмосковье, но хорошо помню как всех собрали из-за этих событий в актовом зале. Как появилась охрана в школе… Раньше считал что слово «теракт» самое страшное. Но сейчас времена страшнее. И новое слово страшнее, которое писать нельзя - заменил на другое
Страшнее только то что это слово писать нельзя.
+11
-7
+4
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Budabuda
Ответ Леван Мкртчян
У Дудя прекрасный трехчасовой фильм снят про Беслан . Не знаю, что Вы там зашкварного увидели и при чем тут саркастическое " он же там был, так сказать правда из первых уст", если весь фильм постороен на общении с людьми , которые были непосредственными участниками событий. В фильме собраны все персонажи, от руководителей , ведущих переговоры а тот момент, до непосредственно людей бывших в заложниках в здании
этот ролик лучше
https://www.youtube.com/watch?v=zD3qAcweCKA&ab_channel=%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
+4
-1
+3
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Леван Мкртчян
Ответ Гамарджоба Генацвале
Подтверждают конкретно что? Все в свободном доступе. Есть даже почасовая хроника событий в Беслане. Изучайте, если интересно. На том же ютубе есть фильмы про Беслан с альтернативной точкой зрения. Посмотрите их, сравните, проверьте факты. Или фильмы Дудя для вас априори несут истину? Дудь давно стал таким же пропагандистом с одной известной точкой зрения. Это не журналистика, он не пытается разобраться в причинах, показывать объективность. Он изначально выбрал виновных и весь фильм построен на том, чтобы доказать зрителю одну единственно верную точку зрения.Это мерзко. Раз ты взялся за такую тему как Беслан, то она заслуживает полного раскрытия темы. В такой трагедии необходимо рассматривать все версии, а не три часа вкладывать в уши одну и ту же мысль.
Да Господи, детский сад "Ромашка" какой-то))
С чего Вы взяли , что я как-то там отношусь к Дудю и его работе?)
Есть конкретный матертал который я оценил. И да -- не натягивайте сову на глобус, я смотрел много материала по этому вопросу. И именно к документалке Дудя -- меньше всего вопросов по наполнению. "Уши" автора и заведомая предвзятость меньше всего тут прослеживались , в отличии от кучи других материалов снятых по этой теме, где , как раз таки, очень много вопросов к наполнению материала [ от набора персонажей и умолчивания неудобных фактов, несоответствующих изначальному посылу авторов, который уже заранее подстраивал материал под лекало , заранее сделанного вывода]
Если уж есть претензии к этой работе, то выходит , что у Вас претензии к словам очевидцев ситуации изнутри. То есть Вы либо считаете , что они все массово врут и все было по другому. Либо Вам просто не нравится то, что они говорят и Вам проще поверить в другие --- альтернативные источники материала по этой теме,где валом недосказанности и одностороннего раскрытия темы с умалчиванием некоторых фактов, которые дали бы трещину по всем фронтам заранее заготовленных автром выводов .

Не считаю, что этот фильм Дудя является прямо-таки уж предвзятым . Хорошая работа с широким спектором освещение материала . И ракурс там совершенно не односторонний, как Вы пытаетесь тут выставить. Пересмотрите. Вы видимо забыли его( фильм).

Ps. По поводу личности и политических взглядов Дудя -- мне абсолютно фиолетово на него и его взгляды. Я никак к нему не отношусь в этом плане.
Оцениваю только его материалы.
По мне, так , он делает довольно качественные документалки ,в целом.
Фильмы про ВИЧ, про кремневую долину -- считаю очень качественными.
По фильму о пытках -- есть большие вопросы . И именно в этом фильме сквозит теми самыми минусами , которые я описывал выше и предъвлял некоторым работа по освещению событий в Беслане.
Является ли Дудь пропагандистом ? Думаю , что ,местами, прям сильно это сквозит в его работах .
Например интервью с Акуниным -- это прям жутчайший пропагандистский кринж от обоих участников беседы. Как бы Дудь не пытался выставить это интервью в другом свете.
Есть еще несколько его кринжовых интервью ( из того что видел), а есть и просто отличные работы в его исполнении....где и гости интересные, на злобу дня ( или просто интересные) и работа самого Дудя , как журналиста, на высочайшем уровне.

Как-то так
+3
-1
+2
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fatei4
Ответ Гамарджоба Генацвале
Побольше Дудя смотри и верь ему на слово. Он же там был, так сказать правда из первых уст.
Это рассказывают родители детей. А тебе бы не помешало побол ше хотя бы дудя посмотреть для начала
+1
0
+1
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fatei4
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