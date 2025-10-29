  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Карпин записал видеоприглашение на финал Кубка Медиалиги: «Можете сходить на финал этой Медийной лиги? А то Азамат меня уже задолбал»
Видео
5

Карпин записал видеоприглашение на финал Кубка Медиалиги: «Можете сходить на финал этой Медийной лиги? А то Азамат меня уже задолбал»

Валерий Карпин записал видео с приглашением на финал WINLINE Кубка Медиалиги.

«Народ, слушайте! Можете сходить в Краснодаре 3 ноября на финал этой Медийной лиги в конце концов?

А то Азамат [Мусагалиев] меня уже просто задолбал», – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.

В финале Кубка сыграют ФК «10» комика Азмата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга.

Решающий матч пройдет в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал ФК «10»
logoВалерий Карпин
logoАзамат Мусагалиев
logoФК 10
logoWinline Кубок Медиалиги
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoWinline Медиалига
logoСборная России по футболу
logoСиндЕкат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Осталось записать приглашение от Олега Монгола, и можно говорить, что прошел игру». Президент «Титана» Зуев о прогреве финала Кубка Лиги
сегодня, 18:15
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграет в следующем розыгрыше Кубка России
сегодня, 17:58
«Курск Медиа» Володи XXL свозит детей в Краснодара на финал Кубка Медиалиги
сегодня, 17:31
«День, когда горят пердаки «Амкала». «Десятка» ответила на троллинг «Амкал»
сегодня, 15:35Видео
Главные новости
«Осталось записать приглашение от Олега Монгола, и можно говорить, что прошел игру». Президент «Титана» Зуев о прогреве финала Кубка Лиги
сегодня, 18:15
«Курск Медиа» Володи XXL свозит детей в Краснодара на финал Кубка Медиалиги
сегодня, 17:31
«Посмотрим, какая будет Кингс Лига, когда появится у нас». Шама о критике испанской медиалиги
сегодня, 16:43
«День, когда горят пердаки «Амкала». «Десятка» ответила на троллинг «Амкал»
сегодня, 15:35Видео
«Амкал» потроллил «Десятку» перед финалом: «Видим, что есть трудности с продажей билетов. Пересылайте информацию мамам, бабушкам и любым взрослым женщинам»
сегодня, 11:45
Марсело дебютирует в Кингс Лиге Пике в четверг. Команда бразильца проиграла «Хихантесу» Прокопа в прошлом туре
сегодня, 11:10
Гарик Харламов пригласил краснодарцев на финал Кубка Медиалиги: «Азамат достал меня своим футболом. Ждем вас на игре… Я не жду, ждет Азамат!»
сегодня, 09:52Видео
Павел Мамаев: «У «Динамо» самый слабый состав в топ-6 РПЛ. Карпину нужно дать время, необходимо усиление»
сегодня, 09:26
Азамат о критике финала Кубка Лиги: «Не приезжайте, если вам скучно»
вчера, 20:11
Блогер, которому Ямаль говорил о жульничестве «Реала», взял вину на себя за скандал в класико
вчера, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграет в следующем розыгрыше Кубка России
сегодня, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
вчера, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
10 октября, 13:52