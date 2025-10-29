Карпин записал видеоприглашение на финал Кубка Медиалиги: «Можете сходить на финал этой Медийной лиги? А то Азамат меня уже задолбал»
Валерий Карпин записал видео с приглашением на финал WINLINE Кубка Медиалиги.
«Народ, слушайте! Можете сходить в Краснодаре 3 ноября на финал этой Медийной лиги в конце концов?
А то Азамат [Мусагалиев] меня уже просто задолбал», – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.
В финале Кубка сыграют ФК «10» комика Азмата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга.
Решающий матч пройдет в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал ФК «10»
