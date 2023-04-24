«Почти любого футболиста Медиалиги закинь в РПЛ – привыкнет к скоростям и будет играть. В «Локомотиве» центральные защитники – кто это вообще?» Тигиев о турнирах
Георгий Тигиев не видит большой разницы в уровне между Премьер-лигой и Winline МФЛ.
«Я говорил и говорю, что хочу вернуться в профессиональный футбол. Соскучился по сборам, тренировкам, когда ты после них вымотанный и уставший. Сейчас я лечусь. Мне надо набрать форму физически.
Со мной не согласятся 90% людей, но, на мой взгляд, практически любого футболиста Медиалиги закинь в РПЛ – привыкнет к скоростям, нагрузкам и будет там играть. Плюс-минус любой игрок.
Караваев в футбол научился играть за счет… Посмотри, в «Локомотиве» центральные защитники – кто это вообще такие?
Я не говорю, что я прям такой поигравший. Но на самом деле это так. «Физика» многое решает. Если ты физически хорошо готов, бежишь – ты можешь играть», – сказал бывший защитник «Спартака», который сейчас играет за медиафутбольный клуб Fight Nights.
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Тогда о чем речь? Они уже играли там, и уже провалились
В РПЛ нагрузки намного выше физически, ибо там играют профессионалы, что адаптированы под подобные условия, так как футболистов для такого уровня готовят чуть ли не с детства, и то в РПЛ далеко не каждый раскрывается, а большинство ФНЛ только могут тянуть, или ниже.
Что за чушь этот чувак несёт?
Как будто это так просто, взять и из любительской медиалиги сходу заиграть в РПЛ, без адаптации, подготовки, менталки, и так далее? Типа чисто привыкнуть надо и всё ОК. Да из медиалиги не все в ФНЛ играть будут.
А "техничность" она у фристайлеров тоже есть, причем зачастую такая, что футболистам и не снилась. Только на поле они ничего не могут, потому что нагрузок не выдерживают.
Так что высказывание Тигиева одновременно и смешное, и дебильное