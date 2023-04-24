«Почти любого футболиста Медиалиги закинь в РПЛ – привыкнет к скоростям и будет играть. В «Локомотиве» центральные защитники – кто это вообще?» Тигиев о турнирах

Теги Локомотив премьер-лига Россия Георгий Тигиев Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Георгий Тигиев не видит большой разницы в уровне между Премьер-лигой и Winline МФЛ.

«Я говорил и говорю, что хочу вернуться в профессиональный футбол. Соскучился по сборам, тренировкам, когда ты после них вымотанный и уставший. Сейчас я лечусь. Мне надо набрать форму физически. 

Со мной не согласятся 90% людей, но, на мой взгляд, практически любого футболиста Медиалиги закинь в РПЛ – привыкнет к скоростям, нагрузкам и будет там играть. Плюс-минус любой игрок.

Караваев в футбол научился играть за счет… Посмотри, в «Локомотиве» центральные защитники – кто это вообще такие? 

Я не говорю, что я прям такой поигравший. Но на самом деле это так. «Физика» многое решает. Если ты физически хорошо готов, бежишь – ты можешь играть», – сказал бывший защитник «Спартака», который сейчас играет за медиафутбольный клуб Fight Nights.

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33 комментария

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Dynamite
Я так понимаю, что 99% игроков медиалиги это именно те, кто в свое время, не потянул уровень высших лиг
Тогда о чем речь? Они уже играли там, и уже провалились
+44
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voka25
Я больше скажу, практически любого футболист из РПЛ переведи в медиалигу и он быстро там адаптируется и не будет играть.
+41
0
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Evil_Alastar
Ахахаха 🤡🤡🤡
+38
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Aleksey Yashin
Один из самых распиаренных игроков медиалиги к болгарскому Ботеву не привык, а тут про РПЛ Тигиев задвигает
+15
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Bleffinho
Физика многое решает. А ещё больше решает ум, которого у Тигиева нет
+15
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Shikari
Кудрявый клоун, что же ты сам уровень Крыльев и Динамо Минск не потянул?
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Михаил Хромаков
Ответ Екн Лор
Уровень с тех пор просел. Сейчас Писарский, который до 23 лет играл в чемпионате Крыма, один из лучших бомбардиров РПЛ. Тот же Гасилин на хорошем счету был в молодежной сборной, если бы хотел вполне бы мог пробиться в то же Торпедо или Факел. Заболотный, который в РПЛ дебютировал после 25, тоже как пример
ключевое слово тут "был". Наверное неспроста Гасилин в Медиалигу скатился, не потянув Амкар и Томь
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Константин Михайлович
к Магкееву конечно бывают вопросы но я не сказал бы что он слабее тех кто играет в медиалиги,а на счёт Погостнова теперь что 19 летним нельзя играть?
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Black Phoenix
Диванная критика от Тигиева в действии, типичный пример, апхахах.
В РПЛ нагрузки намного выше физически, ибо там играют профессионалы, что адаптированы под подобные условия, так как футболистов для такого уровня готовят чуть ли не с детства, и то в РПЛ далеко не каждый раскрывается, а большинство ФНЛ только могут тянуть, или ниже.
Что за чушь этот чувак несёт?
Как будто это так просто, взять и из любительской медиалиги сходу заиграть в РПЛ, без адаптации, подготовки, менталки, и так далее? Типа чисто привыкнуть надо и всё ОК. Да из медиалиги не все в ФНЛ играть будут.
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Demedieu
это что за волосатая вылезла?
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Evgeny Trifonov
типичный российский футболист паспортист. Так зачем вам "деревьям" платить такие деньги? если любой может играть на этом уровне? Нам тут Гасилин пытается доказать обратное
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Денис Ерин
Ответ Константин Михайлович
к Магкееву конечно бывают вопросы но я не сказал бы что он слабее тех кто играет в медиалиги,а на счёт Погостнова теперь что 19 летним нельзя играть?
пусть посмотрит матч против ЦСКА))
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reteka
Для начала попробовали бы себя во второй и первой лигах. А то сразу РПЛ им подавай.
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adekvat11
Слова неудачника
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Bashibuzuck
Че они там курят, в этой медиалиге?😁
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Вячеслав Пустохин
Тигиев? КТО ЭТА? А, парень, который не потянул уровень РПЛ....
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Waiway
Лол. Так выдержать скорость и нагрузки - так то это основное и самое сложное.

А "техничность" она у фристайлеров тоже есть, причем зачастую такая, что футболистам и не снилась. Только на поле они ничего не могут, потому что нагрузок не выдерживают.

Так что высказывание Тигиева одновременно и смешное, и дебильное
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гилберт
Это почти правда.
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Владимир Коробкин
100 матчей за 10 лет карьеры, кто такой Тигиев?
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Diman Stekolshikov
Конечно физика решает, Тигиев то знает, даже мальчика Маями побить в клетке не смог, только язык длинный, других критиковать
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Миланбот
Учитывая коррумпированность российского футбола, вполне возможно, что там есть талантливые футболисты, но про "почти любого", конечно, очень сильно перегнул)
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Madcomposer
Ну ок, пусть команды медиа-лиги заявляются в профессионалы и проходят такой лёгкий для них путь в РПЛ года за 3. Как два пальца об асфальт же.
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Адекватник
Отчасти это так... Но лишь отчасти. Эта физика закладывается годами и умение эффективно действовать в любых условиях тоже закладывается годами. В том то и проблема наших футболистов, что они думают, что можно в любой момент выключиться и потом в любой момент включиться. Но это так не работает. Это привычка тела и духа, которая должна формироваться годами. Начиная с детей и заканчивая взрослым футболом. Вариант: щас я пару лет отохну, а потом пройду пару сборов и опять заиграю - это химера, которая портит жизнь многим нашим игрокам...
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Екн Лор
Ответ Михаил Хромаков
ключевое слово тут "был". Наверное неспроста Гасилин в Медиалигу скатился, не потянув Амкар и Томь
У него травмы были, насколько помню. Да и РПЛ, когда в ней играл Гасилин была 7-й лигой Европы, а не 20-й. Вас к примеру не смущает ренессанс того же Смольникова, которого списали из Зенита, играл в ФНЛ, а сейчас он опять добротный защитник для РПЛ? Или Лебеденко, который в 39 до сих пор на ходу, хотя казалось уже доигрывал в ПФЛ и ФНЛ. Таких примеров полно, если покопаться
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Денис Ерин
Кто такой Тигиев?! Аааааа, легенда "Спартака"!
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