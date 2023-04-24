«Почти любого футболиста Медиалиги закинь в РПЛ – привыкнет к скоростям и будет играть. В «Локомотиве» центральные защитники – кто это вообще?» Тигиев о турнирах

Георгий Тигиев не видит большой разницы в уровне между Премьер-лигой и Winline МФЛ.

«Я говорил и говорю, что хочу вернуться в профессиональный футбол. Соскучился по сборам, тренировкам, когда ты после них вымотанный и уставший. Сейчас я лечусь. Мне надо набрать форму физически.

Со мной не согласятся 90% людей, но, на мой взгляд, практически любого футболиста закинь в РПЛ – привыкнет к скоростям, нагрузкам и будет там играть. Плюс-минус любой игрок.

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Я не говорю, что я прям такой поигравший. Но на самом деле это так. «Физика» многое решает. Если ты физически хорошо готов, бежишь – ты можешь играть», – сказал бывший защитник «Спартака», который сейчас играет за медиафутбольный клуб .

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