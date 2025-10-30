0

Кутуз – Крысеве: «Тебе главное, чтобы перед игрой люди полаяли друг на друга»

Кутуз и Крысева поспорили, нужны ли прогревы перед матчами.

Крысева (Севастиан Терлецкий): «В финале «Броуки» – «Титан» решало, что в «Титане» был Вася Маврин. На тот момент у него были супернапряженные отношения с Райзеном. Они закусывались перед игрой на прессухах. Там был хоть какой-то контекст. Но матч получился скучнейшим и вывезла концовка».

Кутуз: «Тебе, #####, самое главное, чтобы перед игрой люди полаяли друг на друга. Стоит признать, в этом сезоне по-футбольному выделялись три команды: Lit Energy, «СиндЕкат» и «Десятка». И они вошли в топ-3.

Интересно ли это зрителю? Давай лаять друг на друга, я не против».

ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют в финале WINLINE Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

«Десятка» Мусагалиева – впервые в финале! C ударом локтем и спорным пенальти

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
