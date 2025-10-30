Кутуз – Крысеве: «Тебе главное, чтобы перед игрой люди полаяли друг на друга»

Кутуз и Крысева поспорили, нужны ли прогревы перед матчами.

Крысева (Севастиан Терлецкий) : «В финале «Броуки » – «Титан » решало, что в «Титане» был Вася Маврин . На тот момент у него были супернапряженные отношения с Райзеном. Они закусывались перед игрой на прессухах. Там был хоть какой-то контекст. Но матч получился скучнейшим и вывезла концовка».

Кутуз : «Тебе, #####, самое главное, чтобы перед игрой люди полаяли друг на друга. Стоит признать, в этом сезоне по-футбольному выделялись три команды: Lit Energy , «СиндЕкат » и «Десятка». И они вошли в топ-3.

Интересно ли это зрителю? Давай лаять друг на друга, я не против».

ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют в финале WINLINE Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

«Десятка» Мусагалиева – впервые в финале! C ударом локтем и спорным пенальти