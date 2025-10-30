11

Акинфеев смотрит Медиалигу: «Мне нравится красный мяч. Все остальное не очень»

Игорь Акинфеев рассказал, что смотрит WINLINE Медиалигу.

– А вы смотрите Медиалигу, или у вас с головой все нормально?

– У меня с головой все нормально, но 10-15% смотрю. 

– Как вам? Это хорошее начинание?

– Меня больше всего радует, когда красный мяч достают. Гол за два идет. Все остальное не очень, – сказал вратарь ЦСКА.

Почему Акинфеев никогда не сыграет в перчатках Сафонова? Тонкости экипировки топ-вратарей

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Ошуительное Хоу»
logoЦСКА
logoWinline Медиалига
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Почему Акинфеев никогда не сыграет в перчатках Сафонова? Тонкости экипировки топ-вратарей
сегодня, 13:14
Главные новости
Российский медиафутболист Прокоп стал дублером Левандовского на съемках
сегодня, 14:11Видео
Кутуз – Крысеве: «Тебе главное, чтобы перед игрой люди полаяли друг на друга»
сегодня, 13:25
«Хихантес» Прокопа сыграет против xBuyer Team в 3-м туре Кингс Лиги
сегодня, 10:42
Дзюба и Киркоров записали приглашения на финал Кубка Медиалиги: «Есть огромный шанс, что Азамат покинет футбольное пространство»
сегодня, 09:11Видео
«Азамат, ты реально замахал. Друзья, по-братски, сходите к нему на футбол». Джиган пригласил на финал Кубка Медиалиги
вчера, 20:55Видео
Карпин записал видеоприглашение на финал Кубка Медиалиги: «Можете сходить на финал этой Медийной лиги? А то Азамат меня уже задолбал»
вчера, 18:26Видео
«Осталось записать приглашение от Олега Монгола, и можно говорить, что прошел игру». Президент «Титана» Зуев о прогреве финала Кубка Лиги
вчера, 18:15
«Курск Медиа» Володи XXL свозит детей в Краснодара на финал Кубка Медиалиги
вчера, 17:31
«Посмотрим, какая будет Кингс Лига, когда появится у нас». Шама о критике испанской медиалиги
вчера, 16:43
«День, когда горят пердаки «Амкала». «Десятка» ответила на троллинг «Амкал»
вчера, 15:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
вчера, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграет в следующем розыгрыше Кубка России
вчера, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06