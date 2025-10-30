Акинфеев смотрит Медиалигу: «Мне нравится красный мяч. Все остальное не очень»

Игорь Акинфеев рассказал, что смотрит WINLINE Медиалигу.

– А вы смотрите Медиалигу, или у вас с головой все нормально?

– У меня с головой все нормально, но 10-15% смотрю.

– Как вам? Это хорошее начинание?

– Меня больше всего радует, когда красный мяч достают. Гол за два идет. Все остальное не очень, – сказал вратарь ЦСКА .

