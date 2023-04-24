«Единственное, что бы я поменял, – не пробовал бы алкоголь». Тигиев о молодости
Георгий Тигиев признался, что не притронулся бы к алкоголю, если бы вернулся в прошлое.
– Как бы ты повел себя, если бы вернулся назад?
– Я бы ничего не менял. Зачем жалеть, если уже ничего не изменить?
Единственное, что бы я поменял, – не пробовал бы алкоголь. Я даже не помню, когда это произошло, кто это предложил мне впервые.
Если бы я мог что-то поменять, я бы не притронулся к алкоголю.
– То есть формула простая – это дисциплина и отсутствие алкоголя…
– Дисциплина – это сто процентов.
– Почему многим российским футболистам в молодости сносит крышу?
– Деньги, повыпендриваться хочется. У меня тоже был такой период. Хотелось показать перед так называемыми телками, что я такой-сякой, – сказал бывший защитник «Спартака», который сейчас играет за медиафутбольный клуб Fight Nights.
Если бы "не притронулся" - оставался бы соблазн хоть чуть-чуть попробовать, что это вообще такое.
мне кажется, все идет от потребностей человека