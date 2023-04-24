«Единственное, что бы я поменял, – не пробовал бы алкоголь». Тигиев о молодости

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Тигиев алкоголь и спорт Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Георгий Тигиев признался, что не притронулся бы к алкоголю, если бы вернулся в прошлое.

– Как бы ты повел себя, если бы вернулся назад?

– Я бы ничего не менял. Зачем жалеть, если уже ничего не изменить?

Единственное, что бы я поменял, – не пробовал бы алкоголь. Я даже не помню, когда это произошло, кто это предложил мне впервые.

Если бы я мог что-то поменять, я бы не притронулся к алкоголю.

– То есть формула простая – это дисциплина и отсутствие алкоголя…

– Дисциплина – это сто процентов.

– Почему многим российским футболистам в молодости сносит крышу?

– Деньги, повыпендриваться хочется. У меня тоже был такой период. Хотелось показать перед так называемыми телками, что я такой-сякой, – сказал бывший защитник «Спартака», который сейчас играет за медиафутбольный клуб Fight Nights.

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18 комментариев

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lovec23
Одного кокса бы хватило
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ХавиГави_Паратрупер
Как сказал бы Палыч: "Чё пробовать, там пить надо"©😎
+34
-4
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Dmitry Orlov
Пробовать - не грех, плохо - втягиваться и пить бесконтрольно.
Если бы "не притронулся" - оставался бы соблазн хоть чуть-чуть попробовать, что это вообще такое.
+17
-3
+14
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Пирс Морган
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Как сказал бы Палыч: "Чё пробовать, там пить надо"©😎
Бухать не спорт - тут здоровье нужно
+10
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Iuasamotu
Хорошо быть мудрым, после того, как попробовал алкоголь.
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Пирс Морган
Бухать не спорт - тут здоровье нужно
Хорошо сказал. Так выпьем же за здоровье!🍻
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Pepsiman6
Сразу жахал бы диски
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*MVP*
Ответ Dmitry Orlov
Пробовать - не грех, плохо - втягиваться и пить бесконтрольно. Если бы "не притронулся" - оставался бы соблазн хоть чуть-чуть попробовать, что это вообще такое.
я за 30 лет ни разу не пробовал алкоголь, и никакого соблазна и близко нет)
мне кажется, все идет от потребностей человека
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Nerazzurri-88
А как же "пил, пью, буду пить"?
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Кеша
Ясно что ты ноль в квадрате и в футболе и в хоккее . Эти доходы за счет продажи легионеров . Вот и все что надо знать о тебе . Это был разовый доход . У вас зарплатная ведомость 8 млрд . А у Динамо 7,2 на всю клубную систему . Чувствуешь разницу , деревня ? Иди жалуйся . Я то уверен , что Лавров про тебя говорил .
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