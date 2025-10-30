На финале Кубка Медиалиги в Краснодаре выступят Amirchik, Олег Майами и Limba

Стали известны исполнители, который выступят перед финалом WINLINE Медиалиги.

На финале Кубка Медиалиги выступят Amirchik, Олег Майами и Limba. Об этом рассказал глава МФЛ Николай Осипов.

ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют в финале Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

«Десятка» Мусагалиева – впервые в финале! C ударом локтем и спорным пенальти