Дзюба и Киркоров записали приглашения на финал Кубка Медиалиги: «Есть огромный шанс, что Азамат покинет футбольное пространство»

Артем Дзюба и Филипп Киркоров записали приглашения на финал WINLINE Кубка Лиги.

«Всем привет! Артем Дзюба беспокоит. Свершилось! ФК «10» Азамата – в финале Медиалиги. Есть огромный шанс, что он покинет футбольное пространство. Это же просто восхитительно.

Мы должны все там быть! Ну, когда еще будет шанс, чтобы он ушел. Он уже всех достал. Нужно поддержать ФК «10», чтобы они победили, он успокоился, галочку поставил, гештальт закрыл этот наш Чингисхан и пошел дальше со своей ордой в другое место», – сказал форвард «Акрона ».

«3 ноября в Краснодаре состоится финал по футболу. Там играет команда Азамата. Люди, я вас просто умоляю, сходите на эту игру ради меня. А то этот Азамат достал меня с этим футболом, – заявил певец.

ФК «10» Азамата Мусагалиева и «СиндЕкат » из Екатеринбурга сыграют в финале WINLINE Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

