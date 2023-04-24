Тигиев о выбежавших на поле фанатах «Спартака» после чемпионства: «Такое было у «Зенита», у «Локомотива»? Без шансов, я думаю. Это непередаваемо»
Георгий Тигиев вспомнил празднования в «Спартаке» по поводу победы в чемпионате России.
17 мая 2017 года после игры с «Тереком» (3:0) состоялась церемония награждения московской команды, досрочно ставшей чемпионом страны.
Сразу после финального свистка на поле «Открытие Банк Арены» выбежали несколько тысяч фанатов «Спартака».
«Когда болельщики выбежали на поле… Я не знаю, такое было вообще у «Зенита», у «Локомотива»? Без шансов, я думаю.
Я не знаю, как это описать словами. Надо просто было оказаться там. Непередаваемо. Я в первые секунды чуть испугался даже.
Я болельщиков не виню. Это было круто. Пообщаться с кем-то было невозможно, там крики «А-А-А, У-У-У», один за шорты тянет, другой за гетры. Футболка куда-то еще уплыла. Все пацаны были нарасхват.
В раздевалке вообще был какой-то космос: шампанское, радость, веселье. Я больше всех выпил шаманского из кубка. И не из кубка тоже», – рассказал бывший защитник красно-белых.
Сейчас 27-летний Тигиев выступает за медиафутбольный клуб Fight Nights.
Георгий Тигиев - чемпион России по футболу
По пояс голый Спалетти с болельщикми не танцевал.
плохо быть Евгением Шатогой)))
Через пару лет и Спаллетти с тренерским штабом в ноябре торс оголили после чемпионства, например.
То, что сейчас после каждого чемпионства не выбегают и отмечают уже как-то буднично, так потому что чемпионства стали будничными.
Более того, когда футболисты пришли на площадь перед стадионом между ними и болельщиками стояла куча сотрудников Росгвардии в качестве живого забора и не подпускала к футболистам и тренерам. К нам, кстати, Чорлука подошёл, фоткались с ним протискиваясь между тел сотрудников
Гордиться нечем совершенно.
Помню КБ шатали ворота, пили борщ из кубка, призывали спартаковский дух, а потом пришел лесник и всех разогнал :)