Тигиев о выбежавших на поле фанатах «Спартака» после чемпионства: «Такое было у «Зенита», у «Локомотива»? Без шансов, я думаю. Это непередаваемо»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Георгий Тигиев Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Георгий Тигиев вспомнил празднования в «Спартаке» по поводу победы в чемпионате России.

17 мая 2017 года после игры с «Тереком» (3:0) состоялась церемония награждения московской команды, досрочно ставшей чемпионом страны.

Сразу после финального свистка на поле «Открытие Банк Арены» выбежали несколько тысяч фанатов «Спартака».

«Когда болельщики выбежали на поле… Я не знаю, такое было вообще у «Зенита», у «Локомотива»? Без шансов, я думаю.

Я не знаю, как это описать словами. Надо просто было оказаться там. Непередаваемо. Я в первые секунды чуть испугался даже.

Я болельщиков не виню. Это было круто. Пообщаться с кем-то было невозможно, там крики «А-А-А, У-У-У», один за шорты тянет, другой за гетры. Футболка куда-то еще уплыла. Все пацаны были нарасхват.

В раздевалке вообще был какой-то космос: шампанское, радость, веселье. Я больше всех выпил шаманского из кубка. И не из кубка тоже», – рассказал бывший защитник красно-белых.

Сейчас 27-летний Тигиев выступает за медиафутбольный клуб Fight Nights.

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Да, вот так бывает в жизни.
Георгий Тигиев - чемпион России по футболу
+58
-2
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А я ясные дни оставляю себе
Гулливер "Я что для вас, шутка какая то?"
+37
-1
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shikari
плохо быть Тигиевым...у Зените еще на Петровском такое было
+38
-8
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luqwet
Представляю, как болельщики Локо начинают выбегать на поле и все дружно падают в трехметровый ров
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Grabenovsky
Ответ Shikari
плохо быть Тигиевым...у Зените еще на Петровском такое было
кусочек сетки с петровского куда влетали чемпионские голы презентованный от товарища до сих пор хранится)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shikari
Ответ Евгений Шатога
Ну ну мечтай😀такого даже у Барселоны с Реалом небыло
ага...сетку на воротах на память конечно же не рвали.
По пояс голый Спалетти с болельщикми не танцевал.

плохо быть Евгением Шатогой)))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Novak
Хотел бы я посмотреть, как Тигиев попытался бы преодолеть ров на стадионе Локомотива)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Такое было у Зенита в 2007 в Раменском. Но не думаю, что коллективное неконтролируемое безумие - повод для гордости.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Дак у Зенита как раз такое и было, ещё на Петровском.
Через пару лет и Спаллетти с тренерским штабом в ноябре торс оголили после чемпионства, например.
То, что сейчас после каждого чемпионства не выбегают и отмечают уже как-то буднично, так потому что чемпионства стали будничными.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashka.loker
Именно после инцидента с выбеганием фанатов Спартака в Тушино МВД запретило руководству Локомотива через год допустить фанатов на поле (через подтрибунные помещения, чтоб ров обойти), Геркус об этом говорил.
Более того, когда футболисты пришли на площадь перед стадионом между ними и болельщиками стояла куча сотрудников Росгвардии в качестве живого забора и не подпускала к футболистам и тренерам. К нам, кстати, Чорлука подошёл, фоткались с ним протискиваясь между тел сотрудников
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Григорий Гашников
был на чемпионском матче, дурная затея, фанаты неадекватные были, не удалось их выгнать с поля больше часа и наградить команду
И куда ты торопился в этот день?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
джастин бибер
так у Зенита Гулливер помню в матче с Динамо с другими болельщиками выбегал. не в честь чемпионства конечно....
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Такой порыв радостных эмоций болельщиков сдержать сложно, почти невозможно, Да и очень ли нужно сдерживать?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Небось все 50 миллионов болельщиков выбежали. До розовых фантазий никто дотянуться не сможет.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Гашников
был на чемпионском матче, дурная затея, фанаты неадекватные были, не удалось их выгнать с поля больше часа и наградить команду
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Во первый том воспоминаний Г. Тигиева "Семнадцатый год" вошли первая и вторая книги, в которых рассказывается о победе известного медиаспортсмена в чемпионате России по футболу и о том, как спартаковцы буквально потеряли голову вновь испробовав давно забытый вкус победы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Andreev
Не показывайте это Миллеру, а то он бюджетников еще и бегать заставит по полю в конце сезона...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Спартак такой особенный клуб, что даже празднует не как все 😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew_K
так они потом в Туле ещё выбежали, решили что раз взяли случайно чемпионство, то всё можно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карл_Иваныч
"культура боления" - во всей "красе": разодранные в клочья ворота. переломанные кресла, истоптанный газон, задержавшееся почти на час награждение.
Гордиться нечем совершенно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antoxaspam
Ответ Григорий Гашников
был на чемпионском матче, дурная затея, фанаты неадекватные были, не удалось их выгнать с поля больше часа и наградить команду
согласен, но по телетрансляции это смотрелось эпично!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарлыков
Ну ещё бы, столько не выигрывать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Чем реже перемоги, тем они цінніше. Можно и пошизить.

Помню КБ шатали ворота, пили борщ из кубка, призывали спартаковский дух, а потом пришел лесник и всех разогнал :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Тигиев до ухода из Анжи такие надежды подавал, потом травмы, дурман на восстановление, и закончился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
А зачем это дикость нужна?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий