Тигиев о выбежавших на поле фанатах «Спартака» после чемпионства: «Такое было у «Зенита», у «Локомотива»? Без шансов, я думаю. Это непередаваемо»

Георгий Тигиев вспомнил празднования в «Спартаке» по поводу победы в чемпионате России.

17 мая 2017 года после игры с «Тереком» (3:0) состоялась церемония награждения московской команды, досрочно ставшей чемпионом страны.

Сразу после финального свистка на поле «Открытие Банк Арены» выбежали несколько тысяч фанатов «Спартака».

«Когда болельщики выбежали на поле… Я не знаю, такое было вообще у «Зенита», у «Локомотива»? Без шансов, я думаю.

Я не знаю, как это описать словами. Надо просто было оказаться там. Непередаваемо. Я в первые секунды чуть испугался даже.

Я болельщиков не виню. Это было круто. Пообщаться с кем-то было невозможно, там крики «А-А-А, У-У-У», один за шорты тянет, другой за гетры. Футболка куда-то еще уплыла. Все пацаны были нарасхват.

В раздевалке вообще был какой-то космос: шампанское, радость, веселье. Я больше всех выпил шаманского из кубка. И не из кубка тоже», – рассказал бывший защитник красно-белых.

Сейчас 27-летний Тигиев выступает за медиафутбольный клуб .