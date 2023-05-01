Форвард «Велеса» Нтумба сыграл в Медиалиге без разрешения клуба. Он получил травму, выйдя на замену

Теги травмы Первая лига Велес 2Drots Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Медиафутбол

Евгений Шиленков сообщил, что Артем Нтумба в первом туре МФЛ играл без разрешения клуба.

В матче Winline Медиалиги 2Drots – FC Bus (1:2) Нтумба вышел на замену во втором тайме и получил серьезную травму. 

– Кто разрешил игроку принять участие в матче?

– Я не знаю людей внутри клуба, кто мог бы разрешить. Я ничего не разрешал. Сейчас разбираемся с этим вопросом. Я не понимаю, как можно, находясь в уме и трезвой памяти, разрешить игроку, имеющему профессиональный контракт, играть где-либо еще. Мне кажется, это не может сделать ни один человек.

Особенно учитывая то, что ему не этот человек платит зарплату. Физически никто не мог разрешить футболисту играть в Медиалиге. Думаю, сослаться на мнение человека, который является работником клуба, и принять его как разрешение идти куда-то выступать, – это слишком вольная трактовка своего контракта по отношению к клубу.

В договоре нигде не написано, что можно играть за третьи клубы, в других лигах. Если что-то непонятно, надо еще раз его перечитать. Там все достаточно прямо написано. Если нужна какая-то индульгенция, за ней обычно приходят не к соседу по парте и не к тому, кто рядом стоял, а уже непосредственно в клуб.

– Если подытожить, то клуб не разрешал?

– Да. Я не разрешал. Значит, клуб ничего не разрешал.

– «Ростов» уже в курсе о том, что Артем получил травму?

– Думаю, да. Вроде это публичный случай, ребята общаются. У нас идет общение и с «Ростовом», и я с самим Артемом общался. Все находятся на связи.

– Как Артем комментирует свое действие?

– У Артема мало игровой практики, он хочет играть. Я прекрасно понимаю его как футболиста. Но когда я хочу сладкое, а у меня его нет, я ищу, где его взять. Но если я заключу обязательство, что не буду есть сладкое до конца мая, наверное, надо будет его соблюдать. Я же соблюдаю какие-то обязательства перед Артемом», – сказал владелец «Велеса».

Ранее нападающий «Ростова», арендованный «Велесом» сообщил, что «Велес» разрешил ему играть в Медиалиге.

Нтумба – участник 2Drots с 2016 года, но дебютировал в Медиалиге только сейчас.

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4 комментария

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Кирилл Голивец
Вот поэтому условный Каштанов, родившийся в маленьком городке Брянской области, в 26 лет скакнул из втордива в основу РПЛ, а эти разбалованные мальчики из топ-академий не понимают цену труда профессионального футбола. Этот чувачок обманул даже Ростов, где превосходный скаутинг по молодым футболистам.
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dreamstep
Ростову нужно разрывать с этим блоггером контракт. А то подписали дав такой шанс, он не закрепился в Ростове, отдали в аренду Велесу он и там не заиграл и с дуру решил с корешами поиграть в Медиалиге.
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Jovana Jovičić
Реально тумба
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