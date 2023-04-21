Дмитрий Кузнецов: «Допускаю, что это мой последний сезон в 2Drots. Буду обсуждать предложения из РПЛ, ФНЛ»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов рассказал о желании перейти в профессиональный футбол.

– Допускаете ли вы, что это ваш последний сезон в 2Drots?

– Конечно, допускаю. Если будет предложение от клуба ФНЛ или Премьер-лиги, буду обсуждать. Мы же растем, играем, чтобы попасть в профессиональный футбол.

Я хочу попасть в профессиональный футбол. Любые варианты возможны. На данный момент я пока здесь, жду предложений еще. Нет смысла размениваться: я нахожусь здесь дома, в Москве, у меня более-менее нормальная зарплата, выстроили команду, которая выигрывает.

А ехать ради десяти тысяч рублей к зарплате в другой город, не зная команду и на сколько лет – неправильно. Не хочу называть команду, которая делала мне предложение, со времени назову ее, – сказал главный тренер 2Drots. 

2Drots под руководством Дмитрия Кузнецова стали двукратными чемпионами Winline Медиалиги и обыграли ЦСКА (2:1) в товарищеском матче на ВЭБ «Арене».

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6 комментариев

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CriminalJoint62
Челси позвал его недавно, но он решил сосредоточиться на кубке betbetbetbet медиалиги
+14
-2
+12
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VV Vvvv
А он кроме любителей ,тренировал команду профессиональную?
+4
0
+4
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Aleks Abkhalimov
🤡🤡🤡
+1
0
+1
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Драпежник
Ответ VV Vvvv
А он кроме любителей ,тренировал команду профессиональную?
Из самого интересного, был ассистентом главных тренеров в Рубине с 2014 по 2017 гг.
0
0
0
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