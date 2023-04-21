Дмитрий Кузнецов: «Допускаю, что это мой последний сезон в 2Drots. Буду обсуждать предложения из РПЛ, ФНЛ»

Дмитрий Кузнецов рассказал о желании перейти в профессиональный футбол.

– Допускаете ли вы, что это ваш последний сезон в 2Drots?

– Конечно, допускаю. Если будет предложение от клуба ФНЛ или Премьер-лиги, буду обсуждать. Мы же растем, играем, чтобы попасть в профессиональный футбол.

Я хочу попасть в профессиональный футбол. Любые варианты возможны. На данный момент я пока здесь, жду предложений еще. Нет смысла размениваться: я нахожусь здесь дома, в Москве, у меня более-менее нормальная зарплата, выстроили команду, которая выигрывает.

А ехать ради десяти тысяч рублей к зарплате в другой город, не зная команду и на сколько лет – неправильно. Не хочу называть команду, которая делала мне предложение, со времени назову ее, – сказал главный тренер 2Drots.

2Drots под руководством стали двукратными чемпионами и обыграли ЦСКА (2:1) в товарищеском матче на ВЭБ «Арене».