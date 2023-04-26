«Пусть критики поработают в Медиалиге. Неужели я хуже людей, которые работают в РПЛ и ФНЛ?» Тренер 2Drots Кузнецов о предложениях

Теги Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Первая лига Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов не понимает, почему не получает приглашение от профессиональных клубов.

– Вы уже третий год с 2Drots, реализовали себя в медийном футболе. При этом о нем много скептических мнений экспертов. Что бы вы им ответили?

– Пусть те, кто критикует, придут и поработают в этой лиге. Это непросто! В медийном футболе игрок может возобновить карьеру, реанимировать себя как игрока. Для многих пацанов это второй шанс. Многие не получили возможности сыграть за свои клубы, пройдя академии. Не смогли пробиться в профессиональные клубы по разным причинам.

Дмитрий Тарасов недавно говорил, что на вас должны обратить внимание профессиональные клубы, что у вас есть все возможности работать там.

– Дмитрий – один из тех, кто переживает за наш футбол, раз такое говорит. Он видит, как я работаю, мы играли с его командой, общались. Он хочет, чтобы наш футбол развивался.

– После победы над ЦСКА у вас были звонки, предложения о работе?

– Никаких, ничего. Ноль.

– Вам обидно?

– Знаете, я очень люблю футбол. Без футбола мне тяжело, это моя жизнь. Хочу передать пацанам свои знания, но для этого надо, чтобы тебе доверяли. Не знаю, почему этого не происходит.

Неужели я хуже людей, которые работают в РПЛ и ФНЛ? У меня опыта больше, чем у многих из них, я поиграл в Европе, на чемпионате мира и Евро, был чемпионом СССР, брал Кубок. У меня есть лицензия Pro, хотя некоторые клубы у нас берут тренеров даже без нее.

Но все упирается в руководителей. Они приглашают людей, которые чаще всего не могут помочь команде развиваться. Посмотрите, у нас одни и те же люди ходят по клубам

Когда я это говорю, некоторые обижаются на меня. Но многим тренерам дают шанс, потом другой, пятый – и они ничего не показывают. Я же ни одного шанса не получил.

Не стыдно, когда ты пять-шесть команд поменял, у тебя ничего не получилось и ты пошел в седьмую? Ты считаешь себя хорошим тренером? Это неправильно! Даже если не обо мне говорить: у нас много хороших специалистов, которым не дают возможности поработать. А приглашения получают одни и те же лица.

Это грустно, это не идет на пользу нашему футболу. В итоге тренер проваливается, но не переживает из-за провала. Он понимает, что его все равно устроят в новый клуб. Три клуба загубил – зовут в четвертый.

Он не ощущает давления, что провал может стоить карьеры. Через пару дней уже на новом месте окажется! И это правильно? – сказал главный тренер 2Drots.

Медиафутбольный клуб обыграл ЦСКА (2:1) на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА
 
 

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6 комментариев

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Юрий Кечко
Я играл в первой лиге лфл левого защитника , неужели я хуже Хлусевича хотя бы ???
+8
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+8
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Кирилл Захаров
На самом деле он прав . Круговорот тренеров он всегда есть , а новым специалистам с таким трудом доверяют
+3
0
+3
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brt202
да
+3
0
+3
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EnzoAmatera
наверное хуже,раз в медиалиге оказался?
+1
-1
0
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Николай Сибурдзадзе
Ты кто?
0
0
0
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Гусеконь
Ответ Кирилл Захаров
На самом деле он прав . Круговорот тренеров он всегда есть , а новым специалистам с таким трудом доверяют
ну так он в премьер-лигу хочет, а не во второй дивизион.
0
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