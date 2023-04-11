Защитник 2Drots Гудаев: «Был вариант зимой поехать в Первую лигу. Но желания возвращаться в профессиональный футбол не было и нет»

Денис Гудаев высказался о словах Дмитрия Кузнецова о том, что он пригодился бы ЦСКА.

– Недавно Кузнецов сказал, что ты, Манна и Сэм пригодились бы ЦСКА. Что думаешь по этому поводу?

– Викторович – профессор! На самом деле я играл по своему году против Заболотного, Щенникова, Кокорина, Полоза, Гатагова. Нет там чего-то сверхъестественного.

Не знаю, как насчет ЦСКА, но с правильным и профессиональным подходом можно было бы пригодиться любой команде РПЛ!

– Не было желания вернуться в профессиональный футбол после недавних ярких перфомансов 2Drots? Были ли конкретные предложения после ЦСКА, когда ты отыграл без ошибок весь матч?

– Был вариант зимой поехать в Первую лигу, но желания возвращаться в профессиональный футбол не было и нет. После ЦСКА предложений не было, – сказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Кузнецов назвал 3 игроков 2Drots, которые могли бы пригодиться ЦСКА