Защитник 2Drots Гудаев: «Был вариант зимой поехать в Первую лигу. Но желания возвращаться в профессиональный футбол не было и нет»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Первая лига Дмитрий Кузнецов Александр Кокорин Георгий Щенников Дмитрий Полоз Антон Заболотный Сослан Гатагов «Гудай» Денис Гудаев 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Денис Гудаев высказался о словах Дмитрия Кузнецова о том, что он пригодился бы ЦСКА.

– Недавно Кузнецов сказал, что ты, Манна и Сэм пригодились бы ЦСКА. Что думаешь по этому поводу?

– Викторович – профессор! На самом деле я играл по своему году против Заболотного, Щенникова, Кокорина, Полоза, Гатагова. Нет там чего-то сверхъестественного.

Не знаю, как насчет ЦСКА, но с правильным и профессиональным подходом можно было бы пригодиться любой команде РПЛ!

– Не было желания вернуться в профессиональный футбол после недавних ярких перфомансов 2Drots? Были ли конкретные предложения после ЦСКА, когда ты отыграл без ошибок весь матч?

– Был вариант зимой поехать в Первую лигу, но желания возвращаться в профессиональный футбол не было и нет. После ЦСКА предложений не было, – сказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Кузнецов назвал 3 игроков 2Drots, которые могли бы пригодиться ЦСКА

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6 комментариев

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dimamak10
Странно, а Вася Уткин говорил что Быстрому повезло, а ребятам нет и для них это шанс уехать в первую вторую лигу
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Гусеконь
видимо в медилаге зарплаты выше
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ЕгориЙ
Не рассказывайте потом , чтобы вас взяли в РПЛ и Кубок России. Сидите там за свои бабки на релаксе и не отсвечивайте.
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Красная стрела
Ну так и правильно. Там ты будешь посредственностью и пахать за копейки. А тут звезда, участник шоу, да и есть куда развиваться в плане денег.
+1
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Spaten
Кто играл против Заболотного, тот на 1 Лигу не ведётся!
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Magmi
Ну конечно, вот он, непризнанный гений)
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