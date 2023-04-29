Артем Нтумба дебютировал в Медиалиге за 2Drots. Вышел на замену и был заменен из-за травмы колена

Теги Ростов Первая лига Велес 2Drots Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Медиафутбол

Артем Нтумба получил травму колена в дебютном матче в Winline Медиалиги.

Артем вышел на замену сразу после перерыва матча 1-го тура Winline МФЛ-3 2Drots – FC Bus. 

При попытке пойти в дриблинг он оступился, подвернув колено и упал на газон.

Самостоятельно игрок покинуть поле не смог, его увели партнеры. Нтумба сказал, что колено вылетело.

Нтумба участник 2Drots с 2016 года, но дебютировал в Медиалиге только сейчас. Футболист принадлежит «Ростову» и раньше ему запрещал лично Валерий Карпин, но сейчас Артем в аренде в «Велесе», где участие в медиафутбольном турнире согласовали.

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3 комментария

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a.k.a. DRAGON0928
м да....
+1
0
+1
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Иван Алейников
Муамба!
Или Гифт Кампамба?
0
0
0
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Иван Алейников
Ответ a.k.a. DRAGON0928
м да....
😄
0
0
0
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