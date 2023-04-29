Артем Нтумба дебютировал в Медиалиге за 2Drots. Вышел на замену и был заменен из-за травмы колена
Артем Нтумба получил травму колена в дебютном матче в Winline Медиалиги.
Артем вышел на замену сразу после перерыва матча 1-го тура Winline МФЛ-3 2Drots – FC Bus.
При попытке пойти в дриблинг он оступился, подвернув колено и упал на газон.
Самостоятельно игрок покинуть поле не смог, его увели партнеры. Нтумба сказал, что колено вылетело.
Нтумба участник 2Drots с 2016 года, но дебютировал в Медиалиге только сейчас. Футболист принадлежит «Ростову» и раньше ему запрещал лично Валерий Карпин, но сейчас Артем в аренде в «Велесе», где участие в медиафутбольном турнире согласовали.
Или Гифт Кампамба?