Артем Нтумба дебютировал в Медиалиге за 2Drots. Вышел на замену и был заменен из-за травмы колена

Артем Нтумба получил травму колена в дебютном матче в Winline Медиалиги.

Артем вышел на замену сразу после перерыва матча 1-го тура Winline МФЛ-3 2Drots – FC Bus.

При попытке пойти в дриблинг он оступился, подвернув колено и упал на газон.

Самостоятельно игрок покинуть поле не смог, его увели партнеры. Нтумба сказал, что колено вылетело.

Нтумба участник 2Drots с 2016 года, но дебютировал в Медиалиге только сейчас. Футболист принадлежит «Ростову» и раньше ему запрещал лично Валерий Карпин, но сейчас Артем в аренде в «Велесе», где участие в медиафутбольном турнире согласовали.