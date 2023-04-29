«Велес» разрешил Нтумбе играть за 2Drots в Медиалиге

Артем Нтумба сможет играть за 2Drots в матчах Winline Медиалиги.

– Ты играешь сегодня?

– Не знаю, у тренера надо спросить.

– Ты готов?

– Ну я бы хотел сыграть.

– Тебе разрешил «Велес»?

– С «Велесом» договорился, да.

– Ты приостановил карьеру в профессиональном футболе?

– Нет, я сегодня играл. Договорились, если я не играю или очень мало времени получаю, тогда могу сыграть за 2Drots. Сегодня я мало сыграл. Хотелось бы сыграть и получить игровую практику, – сказал Нтумба.

29 апреля 2Drots сыграют с FC Bus в 1-м туре Winline Медиалиги-3. Матч пройдет на главном поле стадиона «Москвич» в Москве. Начало матча в 21:00 (мск).