«Велес» разрешил Нтумбе играть за 2Drots в Медиалиге

Теги Первая лига Велес 2Drots Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Медиафутбол

Артем Нтумба сможет играть за 2Drots в матчах Winline Медиалиги.

– Ты играешь сегодня?

– Не знаю, у тренера надо спросить.

– Ты готов?

– Ну я бы хотел сыграть.

– Тебе разрешил «Велес»?

– С «Велесом» договорился, да.

– Ты приостановил карьеру в профессиональном футболе?

– Нет, я сегодня играл. Договорились, если я не играю или очень мало времени получаю, тогда могу сыграть за 2Drots. Сегодня я мало сыграл. Хотелось бы сыграть и получить игровую практику, – сказал Нтумба.

29 апреля 2Drots сыграют с FC Bus в 1-м туре Winline Медиалиги-3. Матч пройдет на главном поле стадиона «Москвич» в Москве. Начало матча в 21:00 (мск).

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5 комментариев

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KeriLLo
Круто!
А это кто?
+6
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Фут.Боль
Ту Дери Нтумба, Ту Дери Нтумба.....
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Sergio Mendez
К черту медиалигу!
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damondiamond
Артем Нтумба?
+1
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Shadow1882
Ответ KeriLLo
Круто! А это кто?
Команда такая в медиалиге. Почему-то самураями себя именуют
+1
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