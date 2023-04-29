«Обсирание происходит с нулевой секунды». Сибскана о третьем сезона Медиалиги

Теги Дмитрий Кортава Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Сибскана раскритиковал Winline Медиалигу после старта третьего сезона.

«Стартовал новый сезон МФЛ, но мы до сих пор не видим полные заявки команд со всеми статусами футбиков. На поле должны вроде как присутствовать по 6 медийных в медийной лиге? А как мы поймем, кто из них медийные без заявки?

Обсирание происходит с нулевой секунды просто, а потом еще удивляются: «А что на нас гонят?»

Ладно, с президентом лиги мы все уже поняли, но Кортава (технический директор Winline Медиалиги, – Sports), ты же вроде адекватный мужик, как ты позволяешь таким ####### случаться?», – написал капитан «Амкала».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий