«Обсирание происходит с нулевой секунды». Сибскана о третьем сезона Медиалиги

Сибскана раскритиковал Winline Медиалигу после старта третьего сезона.

«Стартовал новый сезон МФЛ, но мы до сих пор не видим полные заявки команд со всеми статусами футбиков. На поле должны вроде как присутствовать по 6 медийных в медийной лиге? А как мы поймем, кто из них медийные без заявки?

Обсирание происходит с нулевой секунды просто, а потом еще удивляются: «А что на нас гонят?»

Ладно, с президентом лиги мы все уже поняли, но Кортава (технический директор Winline Медиалиги, – Sports), ты же вроде адекватный мужик, как ты позволяешь таким ####### случаться?», – написал капитан «Амкала».