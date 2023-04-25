Салим о словах Сибсканы: «Возможно, это была мотивация. Я уже не маленький мальчик, меня сложно задеть какими-то словами»

Теги Роман Салимов Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Салим высказался о словах Сибсканы и хейте со стороны аудитории.

– Тебя не обижают слова Сибыча и комментарии аудитории о том, что твой трансфер – это ошибка?

– Стараюсь не читать комментарии и всем советую. У меня контракт до конца года. Подведем итоги к концу года. Посмотрим, что скажут болельщики, поменяют они свое мнение или нет.

А Сибыч – возможно, это была мотивация. Я уже не маленький мальчик, меня сложно задеть какими-то словами, но я послушал, взял что-то нужное, – сказал хавбек «Амкала».

Сибскана о Салиме: «Я думал, Салим придет и скажет: «Сибыч, вот твое место на диване». Ярко он пока себя не проявляет»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий