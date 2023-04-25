Салим о словах Сибсканы: «Возможно, это была мотивация. Я уже не маленький мальчик, меня сложно задеть какими-то словами»

Салим высказался о словах Сибсканы и хейте со стороны аудитории.

– Тебя не обижают слова Сибыча и комментарии аудитории о том, что твой трансфер – это ошибка?

– Стараюсь не читать комментарии и всем советую. У меня контракт до конца года. Подведем итоги к концу года. Посмотрим, что скажут болельщики, поменяют они свое мнение или нет.

А Сибыч – возможно, это была мотивация. Я уже не маленький мальчик, меня сложно задеть какими-то словами, но я послушал, взял что-то нужное, – сказал хавбек «Амкала».

Сибскана о Салиме: «Я думал, Салим придет и скажет: «Сибыч, вот твое место на диване». Ярко он пока себя не проявляет»