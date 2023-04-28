Сибскана о Корше, участвовавшем в договорной игре с «Салютом»: «По нему непонятно… Он просто все матчи играет будто сдает постоянно»

Сибскана высказался о скандале с договорным матчем «Салют» – «СКА-Хабаровск-2».

«Отсмотрел договорняк «Салют» – «СКА-Хабаровск-2». ##### (офигел), как там тип внаглую сливал матч. Снял разбор этой дичи на канал. ########### (Объяснение) прям сегодня будет.

Корш (Иван Коршунов, экс-игрок «СКА-Хабаровск-2» – Sports.ru) в том матче тоже играл, но по нему непонятно… Он просто все матчи играет как будто сдает постоянно», – написал капитан «Амкала».

Ранее КДК РФС признал договорным матч Второй лиги между белгородским «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2», который прошел в октябре прошлого года.

Коршунов о договорном матче «СКА-Хабаровск-2»: «Так базарят, будто я к этому причастен. Я уважаю спорт и честный футбол!»

Матч «Салют» – «СКА-Хабаровск-2» признали договорным, есть пожизненные отстранения. Это третий случай в истории нашего футбола