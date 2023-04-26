Слуцкий стал консультантом Генича в команде «Матч ТВ». Константин тренирует ее после ухода Григоряна

Теги Рубин Леонид Слуцкий телевидение Первая лига Константин Генич Александр Григорян Матч ТВ Winline Медиалига Родина Медиа Матч ТВ Медиафутбол

Константин Генич сообщил, что его консультантом в команде «Матч ТВ» стал Леонид Слуцкий.

11 апреля команду спортивного телеканала покинул тренер Александр Григорян, проработавший в клубе два месяца.

Главным тренером «Матч ТВ» назначен Генич. Константин рассказал, что пользуется помощью и консультациями друзей-тренеров в работе. 

На матче 24-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Локомотив» (1:1) руководитель Генич попросил конспекты тренировок ЦСКА у Владимира Федотова.

Сегодня Константин сообщил, что его консультантом стал Леонид Слуцкий.

«У меня огромное количество друзей-тренеров. У меня есть консультанты, которые нам помогают. Если на этом турнире [МФЛ-3] нас ждет успех, то мы его разделим с большой тренерской бригадой.

Конечно, я не мог не воспользоваться случаем, учитывая, что на «Коммент.Шоу» мы регулярно пересекаемся с Леонидом Викторовичем Слуцким. Можно смело сказать, что по тренерским моментам меня консультирует Леонид Викторович.

Перед некоторыми тренировками он подсказывает мне какие-то упражнения, присылает голосовые сообщения и картинки. Мы что-то делаем из того, что делает «Рубин», – рассказал Генич.

«Матч ТВ» в 1-м туре Winline Медиалиги 29 апреля сыграет с «Родиной Медиа».

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14 комментариев

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Аморалинни
Ждем МатчТВ во второй медиалиге
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Mitro
Генич с Леонидом выжили Григоряна)
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Фут.Боль
Сейчас тренерские конспекты почитает и можно следующим тренером Химок назначать.
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Анюточка Колыханова
Как Слуцкий всё успевает? Он сейчас практически везде
+3
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Назар Игорь
Матч ТВ это ещë и команда? Я думал это просто набор полуобнаженных девиц перешедших из Дом-2.
+2
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.ru
не иначе что то проспорил...
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AminO2
Пора выходить на международный уровень и начать охоту за конспектами Гвардиолы.
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М О Р И А Р Т И
мега тандем
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исянов
не понял, а каминг-аут когда они оба совершат? про бегемота давно слухи ходили, а в гениче и так никто не сомневается - он в каждом матче восхищается мышцами и накаченными телами футболистов.
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Spaten
Так Костя Иночкин потерял ещё одного друга.))
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Overkiller
"Я не знаю кто у них в медиа-лиге тренирует, но в помощниках у него трёхкратный чемпион России..."
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Магомед Саид Амирханов
Докатился!
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Назар Игорь
Матч ТВ это ещë и команда? Я думал это просто набор полуобнаженных девиц перешедших из Дом-2.
🤣🖕
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