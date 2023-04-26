Слуцкий стал консультантом Генича в команде «Матч ТВ». Константин тренирует ее после ухода Григоряна

Константин Генич сообщил, что его консультантом в команде «Матч ТВ» стал Леонид Слуцкий.

11 апреля команду спортивного телеканала покинул тренер Александр Григорян, проработавший в клубе два месяца.

Главным тренером «Матч ТВ» назначен Генич. Константин рассказал, что пользуется помощью и консультациями друзей-тренеров в работе.

На матче 24-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Локомотив» (1:1) руководитель Генич попросил конспекты тренировок ЦСКА у Владимира Федотова.

Сегодня Константин сообщил, что его консультантом стал Леонид Слуцкий.

«У меня огромное количество друзей-тренеров. У меня есть консультанты, которые нам помогают. Если на этом турнире [МФЛ-3] нас ждет успех, то мы его разделим с большой тренерской бригадой.

Конечно, я не мог не воспользоваться случаем, учитывая, что на «Коммент.Шоу» мы регулярно пересекаемся с Леонидом Викторовичем Слуцким. Можно смело сказать, что по тренерским моментам меня консультирует Леонид Викторович.

Перед некоторыми тренировками он подсказывает мне какие-то упражнения, присылает голосовые сообщения и картинки. Мы что-то делаем из того, что делает «Рубин», – рассказал Генич.

« » в 1-м туре 29 апреля сыграет с « ».