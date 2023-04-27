Константин Генич: «Просил Аршавина поддержать ФК «Матч ТВ» на бровке. Он сказал, что ему не интересно»

Теги Владимир Быстров Андрей Аршавин Вторая лига Константин Генич Владимир Рыков Матч ТВ Родина Москва Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Андрей Аршавин отказался приехать поддержать ФК «Матч ТВ» в Winline Медиалиге.

«Вчера я общался с Андреем Аршавиным, просил хотя бы просто приехать на бровку, пожать руку и сделать фотографию – уже медийно бы помог. Он ответил, что ему это не интересно. Я предложил расплатиться эфирами – ему это тоже не интересно. Быстрову тоже не интересно.

Вот Володе Рыкову предлагал. Он сказал, что не против, но у него контракт с «Родиной». С кем мы только не общались», – сказал комментатор и главный тренер ФК «Матч ТВ».

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20 комментариев

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Саша Казанов
Аршавин самый адекватный из того поколения
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+26
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masterwolw
Расплатиться эфирами🤡
+18
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+18
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Игорь Пичугин
Короче не захотел Андрей Сергеевич зашквариваться общаясь с фуфлыжником Костей.
+11
0
+11
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Ответ Саша Казанов
Аршавин самый адекватный из того поколения
Некоторым не нравится его голос, когда он комментировал, хотя он редко что-то говорил, но всегда по делу. После футбола выучился по программе от УЕФА для бывших футболистов по курсу менеджмент в футболе, емнип, вместе с ним курс проходили Видич и Жулио Сезар, если что, хотя Видич мог быть в предыдущем потоке, не помню.
Устроился по новой специальности и неплохо делает свою работу, а тут..

А тут Генич такой: а прокомментируй с бровки, как мы пинаем мяч!
+6
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Forte Live
Любимое дело Генича - ныть.
+3
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Тиджани Бабангида
Зачем пиарить занятия фигней ?
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damondiamond
можно Анисимова попросить
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ChefJhonnyMorgan
И в чем проблема?
Если человеку не интересен этот дно проект как медиалига?
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magentrumen
Рыков в ЛФЛ бегает за Кокос Групп
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Ответ ChefJhonnyMorgan
И в чем проблема? Если человеку не интересен этот дно проект как медиалига?
В том и дело, что он даже Быстрову неинтересен.
Медийность хотят себе поднять.
Даже Рыкова хотели позвать - супермедийная персона, играл в рпл же.
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svft
Генич не замечает, что он вообще мало кому интересен
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Al561
Чтоб зазывать медийных личностей нужен не тренер-комментатор, а продюсер-пиарщик
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.ru
даже у зашквара есть своя градация... попробуйте обратиться к Быстрову
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Антон Фалафель
Лучшебы пообещал расплатиться натурой. ☻
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Klshk
Нам тоже не интересно
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NIK7478
Да всё просто, на самом деле. Эта ваша Медиалига с дворовым футболом никому вообще не интересна.
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Барсик91
Гнилой, мерзкий генич снова остался не у дел и рассказал всем об этом , нытик
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Сергей Орлов
Адекватным людям эта чушь под названием "медиалига" не интересна.
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Valentin Kompaneytsev
Медиалига не всем интересна.
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