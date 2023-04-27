Константин Генич: «Просил Аршавина поддержать ФК «Матч ТВ» на бровке. Он сказал, что ему не интересно»
Андрей Аршавин отказался приехать поддержать ФК «Матч ТВ» в Winline Медиалиге.
«Вчера я общался с Андреем Аршавиным, просил хотя бы просто приехать на бровку, пожать руку и сделать фотографию – уже медийно бы помог. Он ответил, что ему это не интересно. Я предложил расплатиться эфирами – ему это тоже не интересно. Быстрову тоже не интересно.
Вот Володе Рыкову предлагал. Он сказал, что не против, но у него контракт с «Родиной». С кем мы только не общались», – сказал комментатор и главный тренер ФК «Матч ТВ».
Устроился по новой специальности и неплохо делает свою работу, а тут..
А тут Генич такой: а прокомментируй с бровки, как мы пинаем мяч!
Если человеку не интересен этот дно проект как медиалига?
Медийность хотят себе поднять.
Даже Рыкова хотели позвать - супермедийная персона, играл в рпл же.