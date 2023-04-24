Генич попросил конспекты тренировок ЦСКА у Федотова для команды «Матч ТВ»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Константин Генич Александр Григорян Владимир Федотов Матч ТВ Winline Медиалига Родина Медиа Матч ТВ Медиафутбол

Константин Генич попросил конспекты тренировок ЦСКА у Владимира Федотова.

Руководитель медиафутбольной команды «Матч ТВ» встретился с главным тренером армейцев накануне на «ВЭБ Арене», где ЦСКА встречался с «Локомотивом» в матче 24-го тура Мир РПЛ (1:1).

«У нас произошел форс-мажор – наша медийная команда потеряла тренера. Нужны конспекты ваших тренировок, потому что мы хотим по вашей схеме играть», – обратился Генич к Федотову.

«Матч ТВ» в 1-м туре Winline Медиалиги 29 апреля сыграет с «Родиной Медиа».

11 апреля команду спортивного телеканала покинул тренер Александр Григорян, проработавший в клубе два месяца.

19 комментариев

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Volgogradets
Лучше бы конспекты у Стогниенко попросил как нужно комментировать матчи
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-5
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Даниил Королёв
Не поможет, нет Заболотного
+16
0
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Дмитрий
Конда: Генич попросил у Талалаева шаблон заявления на увольнение для Черданцева?
+6
-1
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Cst Cap
У Талалаева спроси, он план на игру прямо со слов Спаллетти записывал
+3
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Ми Ша
Агент ротана?))
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Sunnyboy
Гена опят пытается похайповать. Пошлет его Федотов. как уже послал Григорян, увидев куда пришел.
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catcher69
что-то взбугогнул прям...
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Честный контроль
Если раньше как то интересовался новостями из Медиалиги, то узнав, что Генич руководитель?!! одной из команд, стало понятно все дно этого турнира. Прощай Медиалига.
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лоцман
Было бы все так просто. )))
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Олег Поддубный
Ответ Volgogradets
Лучше бы конспекты у Стогниенко попросил как нужно комментировать матчи
Как он в тетрадке делал, "28 новостей, думаю, хватит... ""
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Michael Boldyrev
Посмотрел, что осталось. Есть конспекты "По основам зонной теории полупроводников". Тут и "зона", и "полупроводники"... Короче, просил бы у Галактионова, то подошли бы.
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TheSportNik
Генич собрался ставить автобус для своей команды, но тогда к Бердыеву надо обратиться, тот отец основатель игры для болельщиков: Спите наших матчах, но подушку с собой берите.
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OneMind
Отличный конспект остался после матча с Уэльсом на ЧЕ-2016. Там всего-то одна фраза
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Илнур Кара
У Юрана надо конспекты брать и контакты
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Valeriy Komarow
Минуточку... Будьте добры помедленнее, я записываю! (с)
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Xameleon1992
Это тот генич, который в тушинских цветах приходил? Сказочный #######))
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Назар Игорь
Может ему еще и ключ от квартиры где деньги лежат?
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МИХАЛЫЧ
ЦСКА играл лучше Локо , надо брать
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