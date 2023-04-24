Генич попросил конспекты тренировок ЦСКА у Федотова для команды «Матч ТВ»
Константин Генич попросил конспекты тренировок ЦСКА у Владимира Федотова.
Руководитель медиафутбольной команды «Матч ТВ» встретился с главным тренером армейцев накануне на «ВЭБ Арене», где ЦСКА встречался с «Локомотивом» в матче 24-го тура Мир РПЛ (1:1).
«У нас произошел форс-мажор – наша медийная команда потеряла тренера. Нужны конспекты ваших тренировок, потому что мы хотим по вашей схеме играть», – обратился Генич к Федотову.
«Матч ТВ» в 1-м туре Winline Медиалиги 29 апреля сыграет с «Родиной Медиа».
11 апреля команду спортивного телеканала покинул тренер Александр Григорян, проработавший в клубе два месяца.
19 комментариев