Генич попросил конспекты тренировок ЦСКА у Федотова для команды «Матч ТВ»

Константин Генич попросил конспекты тренировок ЦСКА у Владимира Федотова.

Руководитель медиафутбольной команды «Матч ТВ» встретился с главным тренером армейцев накануне на «ВЭБ Арене», где ЦСКА встречался с «Локомотивом» в матче 24-го тура Мир РПЛ (1:1).

«У нас произошел форс-мажор – наша медийная команда потеряла тренера. Нужны конспекты ваших тренировок, потому что мы хотим по вашей схеме играть», – обратился Генич к Федотову.

« » в 1-м туре 29 апреля сыграет с « ».

11 апреля команду спортивного телеканала покинул тренер Александр Григорян, проработавший в клубе два месяца.