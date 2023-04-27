«Родина Медиа» и «Матч ТВ» заключили пари. Текила исполнит песню на стадионе, а Нагучев 30 минут будет слушать треки рэпера

Теги Роман Нагучев Winline Медиалига Родина Медиа Матч ТВ «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

«Родина Медиа» и «Матч ТВ» поспорили на победу перед своим матчем в 1-м туре Медиалиги.

Если побеждает «Родина Медиа»: Нагучев будет 30 минут слушать треки Текилы, после чего выберет лучший из них. Далее он исполнит припев этой песни, в конце он должен добавить: «Сань, ты был прав, мы были в этом матче действительно слабенькие, а ты красавчик, мне нравится твое творчество».

Если же побеждает «Матч ТВ»: Текила исполнит песню, выбранную Нагучевым, перед второй игрой «Матч ТВ» в группе.

«Родина Медиа» и «Матч ТВ» сыграют 29 апреля. Начало матча – в 15:00.

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2 комментария

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Ебздрогыч
Если Матч ТВ проиграет, то как же жалко будет Нагучева. Врагу не пожелаешь такое наказание...
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+5
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Dinamik1
Если ничья будут сутки слушать бузову.
0
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