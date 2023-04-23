Текила встретился с Уткиным: «После его ухода предпочитаю смотреть «Матч ТВ» без звука»

Президент «Родины Медиа» Текила встретился с главой «Эгриси» Василием Уткиным.

«Приятно было познакомиться в жизни и пообщаться с . Хороший мужик, фанат своего дела, побольше бы таких деятельных и разбирающихся в футболе!

Всегда любил смотреть матчи, которые комментировал Уткин, а после ухода предпочитаю смотреть «Матч ТВ» без звука.

Вчера на игре наши ребята превзошли себя: счет 5:0 против « ». Это нам очень нужно было, для того чтобы вернуть уверенность и с высоко поднятой головой начать сезон!» – написал Текила.

Фото: телеграм-канал Текилы