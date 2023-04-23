Текила встретился с Уткиным: «После его ухода предпочитаю смотреть «Матч ТВ» без звука»
Президент «Родины Медиа» Текила встретился с главой «Эгриси» Василием Уткиным.
«Приятно было познакомиться в жизни и пообщаться с Василием. Хороший мужик, фанат своего дела, побольше бы таких деятельных и разбирающихся в футболе!
Всегда любил смотреть матчи, которые комментировал Уткин, а после ухода предпочитаю смотреть «Матч ТВ» без звука.
Вчера на игре наши ребята превзошли себя: счет 5:0 против «Эгриси». Это нам очень нужно было, для того чтобы вернуть уверенность и с высоко поднятой головой начать сезон!» – написал Текила.
Фото: телеграм-канал Текилы
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