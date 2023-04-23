Текила встретился с Уткиным: «После его ухода предпочитаю смотреть «Матч ТВ» без звука»

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Президент «Родины Медиа» Текила встретился с главой «Эгриси» Василием Уткиным.

«Приятно было познакомиться в жизни и пообщаться с Василием. Хороший мужик, фанат своего дела, побольше бы таких деятельных и разбирающихся в футболе!

Всегда любил смотреть матчи, которые комментировал Уткин, а после ухода предпочитаю смотреть «Матч ТВ» без звука.

Вчера на игре наши ребята превзошли себя: счет 5:0 против «Эгриси». Это нам очень нужно было, для того чтобы вернуть уверенность и с высоко поднятой головой начать сезон!» – написал Текила.

Фото: телеграм-канал Текилы

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Я очень люблю и уважаю Уткина, но надо ему что-то делать с весом. Шестой десяток пошел и долго он так не протянет
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*MVP*
как жаль, что Василий не может похудеть. проблема, видимо, не в отсутствии желания
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Марадона курильщика
Вася реально стал копией ждуна. И это печально.
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Merzus21
Ответ *MVP*
как жаль, что Василий не может похудеть. проблема, видимо, не в отсутствии желания
ну, 200 кг это всяко проблемы с обменом веществ. сам худеть начал визуально только после года в Индии, без свинины и жирного мяса) весов нет, но думаю с 90 до 80 точно схуднул)
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