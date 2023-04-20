Камил Гаджиев: «Для меня 2Drots – это скучно. «Эгриси» и «Родина Медиа» мне интересны»

Камил Гаджиев объяснил, почему ему не интересно наблюдать за 2Drots.

«Для меня 2Drots – это скучно. Мне не интересно, что происходит внутри коллектива, терки и так далее. В клубах, в которых есть достаточно интересные для меня люди – с ними интересно иметь дело, для меня это медийный футбол.

Например, «Эгриси» мне интересны, потому что там есть Вася Уткин. «Родина Медиа» интересна, потому что вокруг Димы Тарасова и Текилы много социальной движухи, не связанной даже с футболом. «Козлы» тоже интересны.

А эта внутренняя кухня клубов мне не очень интересна», – сказал президент Fight Nights.