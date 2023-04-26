Тренер 2Drots Кузнецов об РПЛ: «Упаси господь! Я здравомыслящий человек, ну какая нам РПЛ?»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Дмитрий Кузнецов Владимир Федотов Спорт-Экспресс 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов считает, что 2Drots не готовы играть в Мир РПЛ.

Дмитрий Викторович, вы с 2Drots обыграли ЦСКА – клуб, в котором были капитаном, выигрывали золото и Кубок, работали в нем. Что испытали после победы?

– Знаете, у меня все перегорело по отношению к ЦСКА, если честно. Я сейчас с 2Drots, с ребятами, которые поверили в мои идеи, хотят играть, которым дали шанс сыграть с командой РПЛ.

Поэтому мои эмоции ушли на второй план. В матче с ЦСКА я просто наслаждался тем, что ребята показывали на поле. Они реализовали то, что мы наигрывали, планировали. Это здорово.

Пусть состав ЦСКА и был разбавлен молодыми игроками, ребятами со скамейки, которые готовы выйти на поле в любой момент, но мы достойно смотрелись на этом фоне. Победа над такой командой дорогого стоит.

Я на своих ребят смотрел и получал удовлетворение от их отношения к матчу. И как они вели себя в раздевалке: «Мы же можем, ребят!» Они в свои силы поверили. Это важно – внушить, что они не слабее.

Напротив них те же люди играют, только тренируются чаще, чем мы, и имеют выше зарплату. В жизни им повезло больше, раз они получили шанс играть в РПЛ. А у моих ребят не было возможности даже играть с командами ФНЛ. Вот они получили свой шанс и использовали его.

– За счет чего удалось выиграть?

– Во-первых, соперник несерьезно к нам отнесся. Во-вторых, они играли с тремя центральными защитниками, и в такой схеме мы могли использовать те зоны во флангах, которые они оставляли. Была задача туда убегать в отрыв. Ну и, в-третьих, наши стандарты. Мы наигрывали три варианта угловых, один из них сработал.

– Как отреагировал Владимир Федотов?

– Мы дружим. После игр созваниваемся, я его всегда поддерживаю. Мы ведь играли с ним два года в Саратове за «Сокол». Я его жену Светлану очень хорошо знаю.

И перед нашей игрой поболтали, и после матча. Он сказал: «У тебя очень хорошая команда». Я ему ответил: «Володь, еще пять раз сыграем, вы нас четыре раза обыграете».

– Думаете?

– Думаю, одну мы бы зацепили, но больше – тяжело. Поборолись бы, но на дистанции мастерство и уровень ЦСКА выше. Одну игру выиграть на мотивации, на эмоциях действительно можно. Но я не безумец и понимаю, что ЦСКА – это другой уровень.

Меня спросили после игры: «Вы теперь будете заявляться в РПЛ?» Да вы что?! Упаси господь! Я нормальный, здравомыслящий человек, поэтому понимаю: ну какая нам РПЛ? – сказал главный тренер 2Drots.

Медиафутбольный клуб обыграл ЦСКА (2:1) на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

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4 комментария

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deadjoker
В Медиалиге есть здравомыслящие люди? Неожиданно…
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.ru
Дима, да потренируй ты уже что нибудь более профессиональное... что то мне подсказывает что хуже чем у условного Талалаева у тебя точно не получится
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Nick Crosier
Пусть они катаются,как выставочные матчи,там как раз набегут 15 летние школьники, заполнят стадион.
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