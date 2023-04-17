Тренер 2Drots Кузнецов об уайлд-кард в РПЛ: «Начинать путь надо с низших лиг. Все должно быть по регламенту и закону»

Теги премьер-лига Россия Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов считает, что 2Drots должны пройти низшие лиги на пути в РПЛ.

«Я бывший профессиональный футболист и считаю, что все должно быть по регламенту и закону. Если 2Drots хотят иметь профессиональный статус и играть в РПЛ, то начинать свой путь надо с низших лиг. И попытаться начать идти к своей цели.

Но 2Drots для этого надо многое менять и добавлять. Поэтому люди, когда делают заявления о желании играть в РПЛ и получить уайлд-кард, не представляют, как это тяжело – играть на том уровне», – сказал главный тренер 2Drots.

«Дайте уайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

Слова 2Drots про уайлд-кард в РПЛ – это какие-то влажные фантазии

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5 комментариев

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old folk
База)
Сыграть один выставочный матч и играть раз в неделю за 3 очка - немного разные вещи
+7
0
+7
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arspurs9
Тренер понимает, что при всей старательности их команды, может позитиве и пользы молодому поколению, возить их в РПЛ будут примерно вообще все. Вот и не рвется туда. 0-0-30 никто не хочет.
+7
0
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fellx
Торжественно клянусь, что замышляю только шалость
+2
-1
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Ninjah
коменты на спорце почитал)
0
0
0
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