Тренер 2Drots Кузнецов об уайлд-кард в РПЛ: «Начинать путь надо с низших лиг. Все должно быть по регламенту и закону»

Дмитрий Кузнецов считает, что 2Drots должны пройти низшие лиги на пути в РПЛ.

«Я бывший профессиональный футболист и считаю, что все должно быть по регламенту и закону. Если 2Drots хотят иметь профессиональный статус и играть в РПЛ, то начинать свой путь надо с низших лиг. И попытаться начать идти к своей цели.

Но 2Drots для этого надо многое менять и добавлять. Поэтому люди, когда делают заявления о желании играть в РПЛ и получить уайлд-кард, не представляют, как это тяжело – играть на том уровне», – сказал главный тренер 2Drots.

«Дайте уайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

Слова 2Drots про уайлд-кард в РПЛ – это какие-то влажные фантазии