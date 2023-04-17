Тренер 2Drots Кузнецов ответил Глушенкову: «Когда он на себе почувствует уровень медийных команд, по-другому заговорит»
Дмитрий Кузнецов ответил на критику команд Winline Медиалиги со стороны Максима Глушенкова.
По мнению полузащитника «Локомотива», медийные команды в Мир РПЛ будут пропускать по восемь голов за игру.
«Глушенков сказал, что команды из Медиалиги в РПЛ пропускали бы в каждом матче по восемь мячей? А он сам до какого уровня дошел?
Когда он на себе почувствует уровень медийных команд, тогда начнет по-другому говорить. В МФЛ есть клубы, которые могут составить конкуренцию профессионалам при хорошем отношении к делу, должной нагрузке и подготовке.
Мы можем играть и оказывать сопротивление. Если профессионалы забили кому-то восемь мячей, это не значит, что они могут это сделать со всеми», — сказал главный тренер 2Drots.
Я под столом
Неужели кто-то смотрит это УГ?
И прав Глушенков. Если медийка будет в рпл, то будет заглатывать каждый матч.
И товарняк с цска не показатель.
Вторая лига тоже. Там бюджеты В РАЗЫ НИЖЕ , чем в дротах или в амкале.
Далеко не последний игрок РПЛ вообще-то. Поплыл старик
Во второй лиге и медийности, и доходов у них будет меньше.
Куда проще рассказывать сказки о том, что они будут конкурентноспособны в РПЛ, прекрасно понимая, что их туда никто не допустит
16-3, насколько помню.
Организация игры, точнейшие удары в "девятки". Без шансов просто. Другой уровень.
Так что г-н Кузнецов может тешить себя иллюзиями и дальше, но реальность будет куда жестче.
ваш спартак никто не воспринимает всерьез, так, отличный и всегда уместный повод для шуток.
Сейчас итак уже медиа лига за исключением Зенита и ещё 5 клубов