Тренер 2Drots Кузнецов ответил Глушенкову: «Когда он на себе почувствует уровень медийных команд, по-другому заговорит»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Кузнецов Максим Глушенков 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов ответил на критику команд Winline Медиалиги со стороны Максима Глушенкова.

По мнению полузащитника «Локомотива», медийные команды в Мир РПЛ будут пропускать по восемь голов за игру.

«Глушенков сказал, что команды из Медиалиги в РПЛ пропускали бы в каждом матче по восемь мячей? А он сам до какого уровня дошел?

Когда он на себе почувствует уровень медийных команд, тогда начнет по-другому говорить. В МФЛ есть клубы, которые могут составить конкуренцию профессионалам при хорошем отношении к делу, должной нагрузке и подготовке.

Мы можем играть и оказывать сопротивление. Если профессионалы забили кому-то восемь мячей, это не значит, что они могут это сделать со всеми», — сказал главный тренер 2Drots.

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
funnynerd21
Что то слишком много стало никомуненужногокромешкольников медийного футбола в новостях
+149
-4
+145
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nik Yeremich
когда Глушенков почувствует уровень медийных команд, он превратит их в пыль
+74
-1
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БляхаджинсКарпина
Глушенков может почувствовать силу медийных команд у себя в соц сетях, когда после продленки ему в комментарии приходят фанаты этих команд
+71
-1
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ funnynerd21
Что то слишком много стало никомуненужногокромешкольников медийного футбола в новостях
Ну так ЦСКА ж с бахнувшим пельменей Карвальо в двусторонке обыграли, теперь ещё долго будут воображать себя чемпионами РПЛ🤓
+39
-2
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Тренер команды сбитых летчиков типа Гасилиных, Гатаговых и Тигиевых (не судите строго, я не в курсе, играют ли они конкретно в этой команде, но вроде где-то там), которые даже в ФНЛ не нужны, спрашивает игрока премьер-лиги "А ты до какого уровня дошел?"
Я под столом
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak Forever
Может заявить их в рпл на один сезон ? Пускай по кругу пустят
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Сколько можно пиарить эти дротов?
Неужели кто-то смотрит это УГ?
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Старый совсем поплыл.
И прав Глушенков. Если медийка будет в рпл, то будет заглатывать каждый матч.
И товарняк с цска не показатель.
Вторая лига тоже. Там бюджеты В РАЗЫ НИЖЕ , чем в дротах или в амкале.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pr1any
>> А он сам до какого уровня дошел?

Далеко не последний игрок РПЛ вообще-то. Поплыл старик
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
general main
Ответ CriminalJoint62
Да. Медиафутбольный клуб обыграл ЦСКА. Тот самый, который выиграл Кубок УЕФА
По их логике значит, что они тоже бы выиграли на изи этот ваш кубок УЕФА
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
general main
Ответ Dimario
Комментарий удален модератором
Хахаха! Топ комментарий
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
furiking
Результаты будут примерно как когда Сочи играли против молодежки Ростова
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Неужели в самом деле есть проблема мудийным командам заявиться во вторую лигу? Ну или отбор какой пройти, как там это сейчас по регламенту должно случаться. Чего языком-то чесать про конкуренцию с профессионалами?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Истинный зенитовец
Ответ d.xoxlov
Неужели в самом деле есть проблема мудийным командам заявиться во вторую лигу? Ну или отбор какой пройти, как там это сейчас по регламенту должно случаться. Чего языком-то чесать про конкуренцию с профессионалами?
Да им это нафиг не нужно)
Во второй лиге и медийности, и доходов у них будет меньше.
Куда проще рассказывать сказки о том, что они будут конкурентноспособны в РПЛ, прекрасно понимая, что их туда никто не допустит
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Ответ general main
По их логике значит, что они тоже бы выиграли на изи этот ваш кубок УЕФА
Да, и в том и в том матче играл Даниэл Карвальо. Но есть нюанс
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sekor
Дурачок какой-то... Лет этак 15-17 назад играл я в крепкой такой команде ЛФЛ, середняке. Так вот, юниоры дохлого уже тогда Торпедо просто разнесли нас в пух и прах.
16-3, насколько помню.
Организация игры, точнейшие удары в "девятки". Без шансов просто. Другой уровень.
Так что г-н Кузнецов может тешить себя иллюзиями и дальше, но реальность будет куда жестче.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
general main
Ответ Kenny De Schepper
жестко ты про российскую премьер лигу
Это он про Кузнецова, если что
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimas-1991
Ответ 21Savage
Комментарий удален модератором
Это кстати хорошая идея для Sports: предоставить возможность что-то исключить из своей ленты
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Титов
согласен с глешенковым
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
не нужно футболерам отвечать на вопросы о медиалиге, тогда и в новостях не появится с тегом "премьер-лига Россия"
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimario
Ответ Caustic
Комментарий удален модератором
скули где-нибудь в другом месте)
ваш спартак никто не воспринимает всерьез, так, отличный и всегда уместный повод для шуток.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Тихонов
Интересно, а звёздная болезнь как-то лечится?))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wladimir993
Ответ funnynerd21
Что то слишком много стало никомуненужногокромешкольников медийного футбола в новостях
а что плохого что социальная группа "школьники" смотрят футбол?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сибирский литовец
Кузнецов - капитан ЦСКА, уважуха ✊🏿
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сибирский литовец
Ответ Sekor
Дурачок какой-то... Лет этак 15-17 назад играл я в крепкой такой команде ЛФЛ, середняке. Так вот, юниоры дохлого уже тогда Торпедо просто разнесли нас в пух и прах. 16-3, насколько помню. Организация игры, точнейшие удары в "девятки". Без шансов просто. Другой уровень. Так что г-н Кузнецов может тешить себя иллюзиями и дальше, но реальность будет куда жестче.
Так это когда было ? Тогда ещё футболисты попадались , а сейчас то вообще мрак .
Сейчас итак уже медиа лига за исключением Зенита и ещё 5 клубов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий