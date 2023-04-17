Тренер 2Drots Кузнецов ответил Глушенкову: «Когда он на себе почувствует уровень медийных команд, по-другому заговорит»

Дмитрий Кузнецов ответил на критику команд Winline Медиалиги со стороны Максима Глушенкова.

По мнению полузащитника « », медийные команды в Мир будут пропускать по восемь голов за игру.

« сказал, что команды из в РПЛ пропускали бы в каждом матче по восемь мячей? А он сам до какого уровня дошел?

Когда он на себе почувствует уровень медийных команд, тогда начнет по-другому говорить. В МФЛ есть клубы, которые могут составить конкуренцию профессионалам при хорошем отношении к делу, должной нагрузке и подготовке.

Мы можем играть и оказывать сопротивление. Если профессионалы забили кому-то восемь мячей, это не значит, что они могут это сделать со всеми», — сказал главный тренер 2Drots.